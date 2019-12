Programación Viernes 20 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Clark Terry

Gone

There’s a boat that’s leaving soon for New York

Hernán Ríos y Facundo Guevara

Pregunta y pregunta

Yo me meto en este amor

Marly Marques

Baile de desfase

Hard times

———-

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edward Elgar

“Pompa y Circunstancia”, Marcha militar Nº5 en Do mayor, op.39

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Ivan Khandoshkin

Sonata para violín, viola y chelo Nº2 en Mi bemol mayor, op.3

Anastasia Khitruk, violín

Dmitry Yakubosky, viola

Kyrill Yevtushenko, chelo

Giuseppe Sammartini

Concierto para flauta dulce y cuerdas en Fa mayor

Per Brochmann, flauta dulce

Los Solistas de Trondheim / Bjarne Fiskum

Ernesto Nazareth

Dos valses: Julieta y Eponina

Polly Ferman, piano

Max Reger

El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

08.00



Félix Mendelssohn

Capricho y fuga para cuarteto de cuerdas, op.81

Cuarteto Aurora

Vincent D’Indy

Pequeña sonata para piano, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Manuel de Falla

Fragmentos de la Suite del ballet “El Sombrero de Tres Picos”

Orquesta Philharmonia / Carlo María Giulini



09.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Marc-Antoine Charpentier

“Cántico por la paz”, motete

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Mieczyslaw Karlowicz

Rapsodia lituana, op.11

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

10.00

Leroy Anderson (compositor estadounidense, 1908-1975)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Jeffrey Biegel, piano

Orquesta de Concierto de la BBC / Leonard Slatkin

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº3 en Sol mayor, K.156

Cuarteto Festetics

Míchael Haydn

Sinfonía en Si bemol mayor, Perger 52

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

11.00

La gran aldea (Alemania)

Carl Heinrich Graun

“Mio bel nume” y “In mirar la mia sventura” de la ópera Orfeo

Philippe Jaroussky, contratenor

Le Concert d’ Astrée / Emmanuelle Haim

Ferdinand Ries

Gran sonata para piano en Re mayor, op.9, Nº1

Alexandra Oehler, piano

William Herschel

Sinfonía Nº2 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Mitsuko Uchida, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Richard Strauss

Cuatro últimas canciones

Renée Fleming, soprano

Houston Symphony Orchestra / Christoph Eschenbach

13.00

La música del fauno

Antonín Dvořák

El duende del agua, poema sinfónico op.107

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº6 de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

14.00

Robert Schumann

Introducción y Allegro appassionato para piano y orquesta, op.92

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Mieczysław Weinberg (1919-1996)

Tres piezas para violín y piano

Gidon Kremer, violín

Yulianna Avdeeva, piano

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor

David Geringas, chelo

Orchestra da Camera de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

15.00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Ottorino Respighi

Suite Nº2 de antiguas danzas y arias para laúd (1923)

Orquesta Sinfónica de Boston / Sseiji Ozawa

Paul Kont (1920-2000)

Concierto para violín, clarinete, chelo, clarinete bajo y piano

Njagul Tumandelov, violín

Siegfried Schenner, clarinete

Leonhard Wallisch, chelo

Friedrich Fuchs, clarinete bajo

Roland Batik, piano

Geert van Keulen (1943)

Cinco canciones trágicas

Detlef Roth, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Lothar Zagrosek

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Liszt y Mefistófeles)

Franz Liszt

“En la taberna del pueblo (Vals Mefisto Nª1)”, de Dos episodios del Fausto de Lenau

Orquesta de París / Georg Solti

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº2

Leif Ove Andness, piano

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº3

Leslie Howard, piano

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº4

Leif Ove Andness, piano

Franz Liszt

Polca Mefisto

Earl Wild piano

———

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

21.00

Música Nocturna

Franz Schubert

Rusamunda, música incidental

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Coro Ernst-Senff

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Elizabeth Layton, violín

Naomi Butterworth, chelo

Diana Ambache, piano

Giuseppe Sammartini (1695 – 1750)

Concierto para flauta dulce soprano y orquesta en Fa mayor

Alexis Kossenko, flauta dulce

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Ernest Bloch

Cuatro piezas de circo

István Kassi, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Sol mayor, op.7, Nº1

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

23.00

Industria Nacional

Erik Oña (1961-2019)

Jodeln

Dúo de Pianos Bugallo-Williams

Grabado en vivo el 7 de diciembre de 2007 en la Americas Society de Nueva York

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta N°1 en la menor, op.33

Aurora Nátola Ginastera, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 7 de mayo de 1980

Hans Ulrich Staeps

Rondelli

Kazimierz Serocki

Arreglos

Conjunto de Flautas Dulces Ricercare

Gilardo Gilardi

Piruca y yo

Camerata Bariloche / Elíias Khayat