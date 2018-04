Programación Viernes 20 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Gordon

A song for Richard

Mariana

Ralph Towner

Father time

Duende

Dakota Staton

Broadway

Trust in me

The late

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Beaux Arts

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros para vientos

Grupo Instrumental de París

Sergei Rachmaninov

Trio elegíaco Nº1 en sol menor

Trío Beaux Arts

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Isaac Albeniz

Mallorca y Asturias

Wolfgang Lendle, guitarra

8.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Gerald Finzi

El gran sacrificio final, para solistas vocales y órgano, op.26

Harry Bicket, órgano

The Finzi Singers / Paul Spicer

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

9.00



Georg Frideric Handel

Sonata para flauta y continuo en si menor, HWV 367b

Sharon Bezaly, flauta

Terence Charlston, clave

Charles Medlam, viola da gamba

Zdenek Fibich

Primavera, poema sinfónico, op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar.

Leopold Godowsky

Danzas modernas para piano a cuatro manos

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

Alan Hovhaness

Canción de la tarde, para flauta, violín, timbales y orquesta de cuerdas

Orquesta de Flanders / Rudolf Werthen

10.00



Ludwig Van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Martha Argerich, piano.

Orquesta de Cámara Mahler / Claudio Abbado.

Francisco Javier Moreno

Sinfonía en Mi bemol mayor

Concerto Köln

Charles-Valentin Alkan

Nocturno Nº1, op.22

Ronald Smith, piano

11.00

La gran aldea (Rumania)

Tudor Ciortea

Suite para flauta y piano sobre temas populares de Bihor

Radu Cotutiu, flauta

Heidi Brunner-Gut, piano

Georges Enescu

Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.8

Marin Cazacu, chelo

Orquesta de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

Georges Enescu

Obertura sobre temas populares rumanos en La mayor, op.32

Orquesta de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

Livia Teodorescu Ciocanea

El empeño de las campanas

Tamara Smolyar, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº9 en re menor, op.125

Anna Tomova Sintov, soprano

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Peter Schreier, tenor

José van Dam, barítono

Coro del Singverein de Viena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Selección de los Preludios para piano, op.32

Lilya Zilberstein, piano

Francis Poulenc

Les chemins del amour

Judith Mok, soprano

Fernando Pérez, piano

13.00

La música del fauno

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín, arpa y orquesta, op 46

Maxim Fedotov, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky

Manuel de Falla

Fantasía bética

Javier Perianes, piano

Antonio Caldara

“Lo so, lo so: con periglio” del oratorio Joaz

Ian Bostridge, tenor

The English Concert / Berbard Labadie

14.00

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Christian Cannabich

Sinfonía Nº49 en Fa mayor

Nicolaus Esterházy Sinfonia / Uwe Grodd

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Anton Webern

Tres pequeñas piezas para chelo y piano, op.11 (1914)

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

William Walton

Fragmentos de Façade (1922)

Vera Zorina, recitante

Miembros de la Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

André Jolivet (1905-1974)

Suite concertante para flauta contralto y percusión

Jean-Pierre Rampal, flauta

Diego Mason, Jean-Charles François, Jean-Claude Casadesus y Jean-Pierre Drouet, percusión

Roberto Sierra (1953)

Más allá del silencio de la pena

Maria Guth, soprano

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico / Maximiano Valdés

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (América precolombina)

Constantino Gaito

“Introducción: El alba”, “Gato” y “Ritmo de zamba”, “La tempestad” y “Epílogo: El valle de Isandú”, del poema coreográfico La flor del irupé, op.39

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Antonio Gomezanda

Xiuhtzitzquilo (La fiesta azteca del fuego)

Orquesta Sinfónica de Berlín / Jorge Velazco

Antonín Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

21.00

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5

Trío Flieder

Zdeněk Fibich

La tempestad, poema sinfónico sobre la obra de Shakespeare, op.46

Orquesta Filarmónica Estatal de Brno / Petr Vronský

Claude Debussy

Imágenes para piano. Libro I

Philippe Entremont, piano

Johann Adolph Hasse

Salve Regina en La mayor

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Köln

Ignaz Moscheles

Concertante para flauta, oboe y orquesta en Fa mayor

Marc Grauwels, flauta

Joris Van den Hauwels, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión de Bélgica / André Vandernoot

Malcolm Arnold

Trío con piano, op.54

Marcia Crayford, violín

Christopher Van Kamper, chelo

Ian Brown, piano

23:00

Industria Nacional

Carlos Floriani

Campanas: “Campanas de Navidad”

Valentín Surif, piano

Pedro Valenti Costa

San Agustín, oratorio para solistas, coro y orquesta con texto de Carlos Cucullu (1959)

África de Retes, soprano

Ángel Mattielo, barítono

Renato Sassola, tenor

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Emilio Martini