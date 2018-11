Programación Viernes 2 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Bunky Green Quartet

Seashells

I concentrate on you

Kenny Barron

A flower

Tony Desare y Edward Decker

Angel eyes

When she loved me

You go to my head

———————————–

Felix Mendelssohn

Tres caprichos para piano, op.33

Martin Jones, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexander Glazunov

Vals y Polonesa, de las Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’amore

Richard Strauss

Romance para clarinete y orquesta. Transcripción para clarinete y piano

Karl-Heinz Steffens, clarinete

Wolfgang Sawallisch, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº2 en sol menor, del Armonico Tributo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

08.00

Kurt Weill

Tres canciones de Broadway: ”Mi barco”, “La casa solitaria” y “Nunca fuiste tu”

Jill Gómez, soprano

John Constable, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Zoltán Kocsis, piano

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas en mi menor, op.21

Camerata Bern

09.00

Anton Reicha

Cuarteto para flauta y trío de cuerdas en Do mayor, op.98, Nº2

Auréle Nicolet, flauta

Trío de cuerdas Mozart

William Walton

Cinco bagatelas para guitarra

Roberto Aussel, guitarra

Albert Roussel

Primer acto del ballet “Baco y Ariadna”, op.43

Orquesta Nacional de Francia / Georges Pretre

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para piano y orquesta en si menor, op.89

Stephen Hough, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Bryden Thomson

Benedetto Marcello

Sonata para flauta y clave en si menor, op.2, Nº2

Susanne Schaffert, flauta

Emanuela Marcante, clave

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Anthony Newman

Concertino para piano y orquesta

Anthony Newman, piano

Orquesta Sinfónica de Pensilvania / Alan Birney

Dominick Argento

Selección del ciclo de canciones Del diario de Virginia Wolf

Märta Schéle, mezzosoprano

José Ribera, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Septeto para cuerdas y vientos en Mi mayor, op.20

Ensamble Walter Boeykens

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

13.00

La música del fauno

Frédéric Chopin

Fantasía sobre aires polacos en La mayor, op.13

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la NDR Elbphilharmonie / Krzysztof Urbański

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138

Cuarteto Borodin

George Frideric Handel

Saeviat tellus inter rigores, motete

Julia Lezhneva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

14.00

Étienne Méhul (1763 – 1817)

Sinfonía Nº2 en Re mayor

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

Arthur Bliss (1891-1975)

Suite para piano

Philip Fowke, piano

Antonin Dvořák

Mazurca para violín y orquesta, op.49

Ruggiero Ricci, violín

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Witold Lutosławski

Juegos venecianos (1961)

Orquesta Sinfónica de la Filarmónica Nacional de Varsovia / Witold Lutosławski

Peteris Vasks (1946)

Cuarteto para piano y cuerdas

Solistas de Cámara de Amsterdam

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Leandro Hauxwell, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Belforte

Piotr Ilich Chaikovsky

La tempestad, obertura fantasía op.18

Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Belforte

Franz Liszt

Los preludios, poema sinfónico, S. 97

Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Belforte

21.30

Música Nocturna

Benjamin Britten

El hijo pródigo

Robert Tear, tenor (El hijo menor)

Bryan Drake, barítono (El hijo mayor)

John Shirley-Quirk, bajo-barítono (El padre)

Peter Pears, tenor (El abad)

Coro y ensamble instrumental, dirigidos por Benjamin Britten y Viola Tunnard

Grabado en la Iglesia de Orford, en mayo de 1969

23:00

Industria Nacional

Marta Lambertini

La ribera

Inda Ledesma, recitante

Cuarteto Buenos Aires

Grabado en vivo en el Auditorio de la Fundación Mercantil, Buenos Aires, el 29 de octubre de 1996

Carlos Franzetti (1948)

Variaciones para metales (1992)

Millar Brass Ensamble / Bruce Briney

Francis Kleynjans (compositor francés, 1951)

“Si l’on revait” y “Adagio”, de Oceana Nox

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras