Programación Viernes 2 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Clark Terry

Gone

There’s a boat that’s leaving soon for New York

Hernán Ríos y Facundo Guevara

Pregunta y pregunta

Yo me meto en este amor

Marly Marques

Baile de desfase

Hard times

—————

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

01.00

La Trasnoche de La 96.7

7.00

Y la mañana va

Ignaz Brüll

“Bombardón”, marcha de la ópera “La Cruz dorada”, op.27

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

08.00

Hector Berlioz

Tristia, op.18, para coro y orquesta

Coro John Alldis

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Si bemol mayor, K.281

Vladimir Horowitz, piano

Pablo de Sarasate

Fantasía sobre temas de “Carmen” de Bizet para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Royal Philharmonic / Lawrence Foster

09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alexandre Tansman

Variaciones sobre un tema de Scriabin

Alain Prévost, guitarra

Gerald Finzi

Cinco bagatellas

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

10.00

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Joseph Jongen

Sonata para violín y piano Nº2, op.34

Miembros del Trío César Franck

François-Joseph Gossec

Quinta escena del tercer acto de la ópera Teseo

Frédéric Antoun, tenor

Virginie Pochon, soprano

Jennifer Borghi, mezzosoprano

Tassis Christoyannis, barítono

Mélodie Ruvio, mezzosoprano

Les Agrémens / Guy Van Waas

Peter Benoit

Obertura de la ópera El Rey de Alders

Orquesta Filarmónica Real de Flanders / Frédéric Devreese

12.00

Clásicos a la carta

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447

Pepe Romero, guitarra

Miembros de la Academy of St.Martin in the Fields

Camille Saint-Saëns

África, fantasía para piano y orquesta, op.89

Jean Philippe-Collard, piano

Orquesta Filarmónica Real / Andre Previn

Léo Delibes

Suite del ballet Sylvia

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Moscú / Fuat Mansurov

Carl Orff

“O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Alexander Glazunov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si mayor, op.100

Stephen Coombs, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Geoffrey Trabichoff

Johann Heinrich Schmelzer (1620 – 1680)

Sonata para violín y bajo continuo N°5, de la colección Sonatae unarum fidium

14.00

George Antheil (1900 – 1959)

Sinfonía N°5

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

Francesco Cavalli (1602-1676)

“Hor que l’aurora”, de la ópera Egisto

Giulia Semenzato, soprano

Raffaele Pe, contratenor

Ensamble La Venexiana / Claudio Cavina

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Thomas Zehetmair, violín

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus

Harnoncourt

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Igor Stravinsky

Octeto para vientos (1923)

Solistas de Cámara de Europa / Vladimir Ashkenazy

Arne Nordheim (1931-2010)

Doria

Peter Pears, tenor

Peter Lloyd, flauta

David Stranger, chelo

Orquesta Filarmónica Real / Per Drier

Marlos Nobre

Desafío

Eduardo Vassallo, cello

Cristina Filoso, piano

Louis Andriessen

Tap Dance (2013)

Dominique Vleeshouwers, percusión

Ensambles Asko/Schönberg / Reinbert de Leeuw

Grabado en vivo en la sala Philharmonie de Colonia el 15 de junio de 2015

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Antonio Gomez Schneekloth

Constelaciones

Trio Luminar

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Re mayor, K.251

Camerata Academica de Salzburgo / Sandor Vegh

Giovanni Battista Pergolessi

Nel chiuso centro. Cantata para soprano

Anna Netrebko, soprano

Orquesta de la Accademia Santa cecilia de Roma / Antonio Pappano

19.00

Jaques Ibert

Tres piezas breves

Quinteto de Vientos de Bergen

Antonio José Martinez Palacios (1902-1936)

Sinfonía Castellana

Orquesta Sinfónica de Castilla y León / Alejandro Posada

Georg Muffat

Pasacaglia

Martin Haselböck, organo

20.00

Ciclos (América precolombina)

Ernest Bloch

Primer movimiento de América. Una rapsodia épica

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Dalia Atlas

Carlos Chávez

Xochipili Macuilxoxhitl: Una música azteca imaginaria

Southwest Chamber Music / Jeef von der Schmidt

Carlos Chávez

Sinfonía India (Sinfonía Nº2)

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

————–

Franz Schubert

Adagio en Mi bemol mayor, D.148

Trío Beaux Arts

21.00

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

El bufón

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética / Gennadi Rozhdestvensky

Johann Baptist Cramer (1771 – 1858)

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Pietro Nardini

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Edward Elgar

Cinco promenades para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

23:00

Industria Nacional

Silvano Picchi

Sinfonía N°3 (1978)

Orquesta Sinfónica Nacional / Mario Perusso

Ernest Bloch

Melodías jasídicas

Marcelo Bru, chelo

Perla Gonilski, piano

Gabriel Sivak (1979)

Tres instantes oníricos.

Maya Villanueva, soprano

Patrick Langot, chelo

Romain David, piano