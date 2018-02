Programación Viernes 2 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Red Garland

Soul burnin’

Back slidin’

Denis Colin

Jungoso (Sonny.Rollins)

Beverly Kelly

You and the night and the music

But not for me

Lover come back to me

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº1 en Do mayor, K.279

Malcolm Bilson, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

7.00

Y la mañana va

Joachim Raff

Romeo y Julieta, obertura

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Wolfgang Amadeus Mozart

9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573

Alfred Brendel, piano

Nicolaus Bruhns

“Regocíjate en el Señor”, salmo Nº100

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

Charles Valentin Alkan

Obertura, estudio para piano, op.39, Nº11

Bernard Ringeissen, piano.

Joseph Haydn

Sinfonía en si bemol mayor, Hoboken 1, Nº102 Orquesta de cámara Orpheus

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Carl Nielsen

Dos piezas de fantasía para oboe y piano, op.2

Steinar Hannevold, oboe

Leif Ove Andsnes, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante, 2º movimiento de la Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta, K.364

Thomas Brandis, violín

Giusto Cappone, viola

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Ernest Bloch

Visiones y profecías para piano

István Kassai, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Il Trovatore”

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Aaron Copland

Nuestro pueblo

Orquesta Sinfónica de Londres / Aaron Copland

Máximo Pujol

Tres piezas rioplatenses para guitarra: “Don Julián”, “Septiembre” y “Rojo y negro”

María Isabel Siewers, guitarra

11.00

La gran aldea (Noruega)

Johan Svendsen

Sinfonía Mº2 en si bemol mayor, op.15

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo/Neeme Järvi

Christian Sinding

Cuatro caprichos para piano

Kjell Baekelund, piano

Eyvind Alnæs

Selección de canciones para soprano y piano

Bodin Arnesen, soprano

Erling Ragnar Eriksen, piano

12.00

Clásicos a la carta

George Frideric Handel

Selección de El Mesías

Margaret Marshall, soprano

Charles Brett, contratenor

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Robert Hale, bajo

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Enrique Granados

Rapsodia Aragonesa

Douglas Riva, piano

Albert William Ketelbey

Selección de piezas para piano

Rosemary Tuck, piano

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Luise Walker

Variaciones sobre una canción española

Fernando Sor

Pequeñas variaciones sobre un aire francés

Luise Walker, guitarra

Registro de 1952

Kurt Weill

Sonata para chelo y piano

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Luigi Boccherini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.27

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

14.00

El compositor de la semana

Antonín Dvořák

Cuarteto para cuerdas Nº12, en Fa mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto de Cleveland

Ernesto Nazareth

Tres tangos: “Escorregando”, “Escovado” y “Brejeiro”

Luis Ascot, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta de cámara

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

15:00

Música documental (Los Siglos XX y XXI)

Zoltán Kodály

Concierto para orquesta (1940)

Orquesta Philharmonia Hungarica / Antal Doráti

Paul Dessau (1894-1979)

Cuarteto Nº6

Nuevo Cuarteto de Leipzig

Anders Hillborg (1954)

Once puertas

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Esa-Peka Salonen

Grabado en la Sala Hércules el 16 de enero de 2015

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Domenico Cimarosa

“Dueto cómico” de la opera Il Matrimonio Segreto

Samuel Ramey, bajo

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Filarmónica de Munich / Miguel Gomez Martinez

Carl Philippe Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Joao Pernambuco

Dos piezas para guitarra:

Sueños mágicos – Polvo picante

Gerald García, guitarra

Frank Martin

Balada para saxo y orquesta

Theodore Kerkezos, saxo

Orquesta Filarmónica de Londres / Roberto Minczuk

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº 8 en la menor, K.310

Helene Grimaud, piano

Esteban Benzecry

Concertino para chelo y cuerdas

Claudio Baraviera, chelo

Orquesta de Cámara Mayo / Mario Benzecry

Franz Liszt

Marcha Festiva para el Centenario de Goethe

Orquesta Estatal Húngara / Gyula Nemeth

Engelbert Humperdinck

Cuarteto en Do mayor

Cuarteto Tonhalle de Zurich

20.00

Ciclos (América precolombina)

Rodolfo Halffter

Paquiliztli (1983)

Orquesta de la Comunidad de Madrid / José Ramón Encinar

Enrique Mario Casella

Suite incaica (1925)

Estela Telerman, piano

Eduardo Cáceres

Cantos ceremoniales para aprendiz de machi (2004)

Coro de la Universidad Católica de Valparaíso / Boris Alvarado

Nicolás Wills

“Sasquatch” (Pie Grande) de Tres mitos americanos

Orquesta Sinfónica de Colombia / Cecila Espinosa Arango

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, variaciones y rondó sobre la canción ‘Bella Minka’ para flauta, chelo y piano, op.78

Lise Daoust, flauta

Elisabeth Dolin, chelo

Carmen Picard, piano

21.00

Música Nocturna

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9

Trío Beaux Arts

John Marsh (1752-1828)

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, “La caza”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Samuel Barber

Despite and still, ciclo de canciones op.41

Thomas Hampson, barítono

John Browning, piano

Luis de Milán (c. 1500 – 1561)

Fantasía N°18

Fantasía N°21

Christopher Wilson, vihuela

23:00

Industria Nacional

Juan Manuel Abras

Chacarera meets the Puna (2005)

Alejandro Drago, violín

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta N°5 en Mi bemol mayor, op.73, “Emperador”

Bruno Gelber

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Grabado en vivo en el año 2006

Ángel Victorino Colabella (1911-1985)

Tres piezas para arpa

Marcela Méndez, arpa