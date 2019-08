Programación Viernes 2 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Rollins

You

The song is you

Giovanni Ceccarelli

Chega de saudade

Meteoros

Tom Lellis

For wisdom

A choice of fates

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Josef Strauss

Acuarelas, vals op.258

Orquesta Sinfónica de Berlín / Alfred Stolz

Camille Saint-Saëns

Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, op.35

Philippe Corre y Edouard Exerjean, pianos

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta dulce, fagot, dos violines, viola y bajo continuo en Fa mayor

Frans Brüggen, flauta dulce

Otto Fleischmann, fagot

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frederic Curzon

La peineta, serenata española para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Adrian Leaper



08.00



Ottorino Respighi

Chacona para violín, órgano y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

09.00

Compartimos el concierto que ofrecieron el viernes pasado en el Auditorio de la Radio, la violinista Cecilia Isas y el pianista Alan Kwiek, en el cuarto concierto de una nueva temporada del ciclo Los Conciertos de la 96.7

10.10

Anton Webern

Passacaglia para orquesta, op.1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Quique Sinesi (argentino, 1960)

Tres piezas para guitarra: “El abrazo”, “Terruño” y “Serás verdad?”

Ignacio López, guitarra



Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

11.00

La gran aldea (Polonia)

Sławomir Stanisław Czarnecki

Concierto para violín y orquesta de cuerdas, op.32, “Hombark”

Krzysztof Jakowicz, violín

Orquesta Concerto Avenna / Andrzej Mysinski

Wojciech Kilar

Selección de la Missa Pro Pace AD 2000

Izabella Kłosińsk, soprano

Jadwiga Rappé, contralto

Charles Daniels, tenor

Romuald Tesarowicz, bajo

Coro y Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

Bedrich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia” de Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

José Bragato

Graciela y Buenos Aires

Viktor Aepli, chelo

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

13.00

La música del fauno

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Anton Rubinstein

Sonata para piano N°1 en mi menor, op.12

Leslie Howard, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata en trío en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

14.00

Carlos Chavez

Toccata para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Alessandro Scarlatti

Dixit Dominus

Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos

Catherine Denley, contralto

Ashley Stafford, contratenor

Stephen Varcoe, bajo

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37

Ingo Goritzki, oboe

Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

George Gershwin

Lullaby (Canción de cuna), para cuarteto (1919)

Mischa Lefkowitz y Robin Olsen, violines

Thomas Hall, viola

Richard Treat, chelo

Heinz Karl Gruber (1943)

Frankenstein!! Pandemonium para chansonier y orquesta, con textos de Hans Carl Artmann

Heinz Karl Gruber, chansonier

Orquesta de Cámara de Munich / Duncan Ward

Grabado en vivo en marzo de este año

Cergio Prudencio (1955)

Umbrales

Beatriz Balzi, piano

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Ravel concertante)

Maurice Ravel

Concierto en Sol para piano y orquesta

Samson François, piano

Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París / André Cluytens

Maurice Ravel

Concierto para la mano izquierda en Re mayor

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Pierre Boulez

Maurice Ravel

Tzigane. Rapsodia de concierto para violín y orquesta

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

21.00

Música Nocturna

George Frideric Handel

Israel en Egipto

Ruth Holton, Elisabeth Priday y Donna Deam, sopranos

Ashley Stafford, Michael Chance, Patrick Collin y Jonathan Peter Kenny, contratenores

Nicolas Robertson, Philip Salmon, Paul Tindall y Andrew Tusa, tenores

Julian Clarkson y Christopher Purves, bajos

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Erik Satie

Jack in the box

Angela Brownridge, piano

Niccolò Piccinni (1728-1800)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giuranna

23.00

Industria Nacional

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Vivace

Grabado en vivo en el Auditorio San Rafael de Buenos Aires, el 5 de noviembre del año 2005

Julián Galay (1988)

Zirma

Orquesta Música Nueva / Ricardo Herman

Anónimo (Colección Martínez Compañón, Trujillo del Perú, S.XVIII)

Cachua al nacimiento, Lancha para bailar (I) y Tonada el congo

Musica Ficta de Buenos Aires