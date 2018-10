Programación Viernes 19 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Vanguard Jazz Orchestra

At the corner of Ralph and Gary

Oscar Peterson

If you only knew

Giacomo Gates

Comes love

The blues are out of town

Jean Sibelius

Tapiola, poema sinfónico op.112

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la operetta Bocaccio

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Louis Spohr

Romance para clarinete y piano en Si bemol mayor

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schamlfuss, piano

Ernest Chausson

Noche de fiesta, poema sinfónico op.32

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Bélgica / José Serebrier

Franz Liszt

Fantasía sobre dos motivos de “Las bodas de Fígaro”, de Mozart

Alan Marks, piano

Joaquín Turina

Oración del torero

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

08.00



Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para flauta, oboe y continuo en do menor

Solistas Rococó de Munich

Richard Wagner

Inmolación de Brunilda, escena final de la ópera “El ocaso de los dioses”

Monserrat Caballé, soprano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Grabación realizada en el Avery Fisher Hall de Nueva York, en 1982

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00



Mario Castelnuovo Tedesco

Platero y yo, op.190

Andrés Segovia, guitarra



Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Rebecca Hirsch, violín

Carolina Dearnley, chelo

John Lenchan, piano

William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00

Sergei Rachmaninov

Seis momentos musicales, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº45 en Re mayor, K.95

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Dos piezas para chelo y orquesta, op.77

Arto Noras, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jukka-Pekka Saraste

11.00

La gran aldea (Alemania)

Georg Philipp Telemann

Obertura en Sol mayor, “Burlesca de Don Quijote”, TWV* 55

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Danzi

Concierto para chelo y orquesta en mi menor

Thomas Blees, chelo

Orquesta Sinfónica de Berlín / Carl-August Bünte

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en re menor, op.10 Nº3

Aurèle Nicolete, flauta

Bruno Canino, piano

Kurt Weill

It never was you

Kiri Te Kanawa, soprano

André Previn, piano

Ray Brown, contrabajo

Mundell Lowe, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Béla Bartók

El Mandarín maravilloso, op.19

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Claude Debussy

Selección del segundo libro de los Preludios para piano, L.123

Claudio Arrau, piano

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

Sinfonía en Do Mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en Fa mayor, op.55, Nº4

Erik Fessel, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta y bajo continuo en mi menor, op.2, Nº4

René Clemencic, flauta

Alexandra Bachtiar, chelo

Christianne Jaccottet, clave

14.00

Zoltan Kodaly

Variaciones sobre una canción folclórica húngara, “El pavo real”

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Reynaldo Hahn

Tres canciones: “A Chloris”, “Las fuentes” y “La primavera”

Susan Graham, mezzosoprano

Thomas Arne (1710 – 1778)

Concierto para piano y orquesta en La mayor

Paul Nicholson, fortepiano

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Paul Nicholson

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera (1908)

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos

Heinrich Kamisnki (1886-1946)

Música dórica

Orquesta Filarmónica de Berlín / Andris Nelsons

Grabado en vivo en la Philharmonie de Berlín el 10 de septiembre de 2011

Claude Vivier (1948-1983)

Pulau Dewata (Isla de los dioses), para percusión

Ensamble de Percusión McGill / Pierre Béluse

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de La 96.7

En esta oportunidad, recibimos a la pianista Agustina Herrera y al Cuarteto de amigos, que integran Haydée Seibert Francia y Gustavo Mule (violines), Elizabeth Ridolfi (viola) y Myriam Santucci (chelo). El programa comprende el Trío op.25, de Constantino Gaito, y el Quinteto con piano N°2 en La mayor, op.81, de Antonín Dvorák.

20.00

Ciclos (Obra sacar de Couperin)

François Couperin

Cuatro versos de un motete compuesto por orden del rey

Sanrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

François Couperin

Lecciones de Tinieblas para el Miércoles de Ceniza

René Jacobs y Vincent Darras, contratenores

Concerto Vocale / René Jacobs

21.00

Música Nocturna

Maurice Ravel

Dafnis y Cloe

Coro y Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Domenico Cimarosa

Sonata para teclado en Re mayor

Victor Sangiorgio, piano

Edward Elgar

Música armoniosa para quinteto de vientos Nº4, “El corral”

Ensamble Athena

Francis Poulenc

Banalidades

Della Jones, mezzosoprano

Malcolm Martineau, piano

Joseph Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Fernando Sor

El candor: pequeña ensoñación

Jeffrey McFadden, guitarra

23:00

Industria Nacional

Cristian Axt (1978)

Ayer y Encanto de luna

Sophie Weber, chelo

Ana Fau, piano

Felipe Boero

Fragmentos del acto segundo y acto tercero de la ópera El matrero, con libreto de Yamandú Rodríguez

María Eugenia Fuente, soprano

Juan Carlos Vasallo y Juan Carlos Luque, tenores

Fernando Santiago, Sebastiano De Filippi y Sergio Hernán Ganza, barítonos

Enzo Romano, bajo-barítono

Ensamble de Guitarras de Quilmes / Ignacio López

Coro Nacional de Jóvenes

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Fernando Álvarez

Grabación en vivo realizada en el Teatro Nacional Cervantes el 25 de abril de 2012