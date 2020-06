Programación Viernes 19 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Clara Haskil, piano

Wiener Symphoniker / Paul Sacher

Heitor Villa-Lobos

Quinteto para flauta, trío de cuerdas y arpa (1957)

Xavier Aragau, flauta

Dominique Feret, violín

Jean-Baptiste Brunier, viola

David Simpson, chelo

Gwenaelle Roussely, arpa

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre Margarita en la Rueca, Para cantar sobre el agua y La trucha, de Schubert

Yevgeny Kissin, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para clave y orquesta de cuerdas en Fa mayor, Wq.33 (Wotqene 33)

Horst Göbel, piano

Orquesta de Cámara “Dall’ Arco” de Budapest / Jack Martin Händler

Anton Bruckner

Sinfonía Nº0 en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Thomas Moore

The last Rose of Summer

Kiri Te Kanawa, soprano

National Philharmonic Orchestra / Douglas Gamley

Joaquín Rodrigo

3 mazurkas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº2, Sz 112]

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Johann Pachelbel

Suite en Sol mayor]

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Edward MacDowell

Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, “Sonata celta”

Garah Landes, piano

Antonin Dvorak

En el reino de la naturaleza, obertura op.91

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

07.00

Y la mañana va

William Walton

Capricho burlesco

Orquesta Filármónica de Londres / Bryden Thomson

Camille Saint-Saëns

Variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, op.35

Philippe Corre y Edouard Exerjean, pianos

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta dulce, fagot, dos violines, viola y bajo continuo en Fa mayor

Frans Brüggen, flauta dulce

Otto Fleischmann, fagot

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Frederic Curzon

Seis piezas para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00

Ottorino Respighi

Chacona para violín, órgano y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

09.00

Anton Webern

Passacaglia para orquesta, op.1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Quique Sinesi (compositor argentino, 1960)

Tres piezas para guitarra: “El abrazo”, “Terruño” y “Serás verdad?”

Ignacio López, guitarra

10.00

Leoš Janáček

Concierto para violín y orquesta, “La migración de un alma”

Baiba Skride, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Marek Janowski

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533

Mitsuko Uchida, piano

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

11.00

La gran aldea (México)

Manuel Ponce

Concierto del Sur, para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Carlos Chávez

Paisajes mejicanos, primera parte – Paisajes mejicanos, segunda parte

Orquesta Sinfónica del estado de México / Jorge Bátiz

Samuel Zyman

Solamente sola. Ciclo de cuatro canciones sobre poemas de Salvador Carrasco

Rachel Rosales, soprano

Miriam Conti, piano

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D.667, “La trucha”

Yefim Bronfman, piano

Pinchas Zukerman, violín

Jethro Marks, viola

Amanda Forsyth, chelo

Joel Quarrington, contrabajo

Jerónimo Giménez

Intermezzo de La boda de Luis Alonso

Orquesta de la Comunidad de Madrid / Miguel Roa

Wolfgang Amadeus Mozart

Segundo movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Zoltan Kocsis, piano

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

13.00

Complemento musical



Claudio Monteverdi

Volgendo il ciel

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Hans Huber

Sonata para chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.130

Esther Nyffenegger, chelo

Desmond Wright, piano

Joaquín Turina

Danzas fantásticas para orquesta, op.22

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Louis Fremaux

14.00

Artista de Moda

15.00

Complemento musical



Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, “Concierto Militar”

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel

Marin Marais

Piezas en trío para flautas, violines y violas da gamba

Ensamble A los Pies del Rey

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, “La Metamorfosis de Actaeon en ciervo”

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Conciertos 2020



22.00

Complemento musical

Claude Debussy

Estampas para piano, L.100

Daniel Barenboim, piano

Willem de Fesch

Concierto para dos violines y orquesta en Si bemol mayor, op.10, Nº2

Manfredo Kraemer y Laura Johnson, violines

Ensamble Musica ad Rhenum

Marcelo Koc

Homenaje a Borges

Mercedes Pomilio, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Béla Drahos, flauta

Concentus Hungaricus / Ildico Hegyi

23.00

Después del Concierto