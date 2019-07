Programación Viernes 19 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Chet Baker

If I should lose you

Shifting down

Bobby Hutcherson

Love song

Little angel

Simone Reifegerste

Georgia on my mind

Eleanor Rugby

——–

Ottorino Respighi

Chacona para violín, órgano y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Dos melodías nórdicas, op.63

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Félix Mendelssohn

Fantasía en fa sostenido menor, op.28

Martin Jones, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, K.417

Gerd Seifert, corno

Orquesta Filarmónica de Berlin / Herbert Von Karajan

Joseph Lanner

Flores de primavera, vals, op.118

Ensamble Biedermeier de Viena

08.00



Johann Georg Albrechtsberger

Partita para arpa y orquesta en Fa mayor

Anna Lelkes, arpa

Orquesta Filarmónica de Gyor / Janos Sandor

Charles Valentin Alkan

Obertura, op.39, Nº11

Bernard Ringeissen, piano

Edmund Rubbra

Sinfonía Nº10, op.145, “Sinfonía de cámara”

Sinfonietta de Bournemouth / Hans-Hubert Schönzeler

09.00

Manuel Ponce

Suite para guitarra en la menor

Andrés Segovia, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Re mayor, K.175

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº7

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, tiorba

Rinaldo Alessandrini, clave

10.00

Maurice Ravel

“Historias naturales”, ciclo de canciones sobre textos de Jules Renard

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Hamilton Harty

Con los gansos salvajes, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Franz Schubert

Impromptu para piano en fa menor, Deutsch 935, Nº1

Alfred Brendel, piano

11.00

La gran aldea (México)

Oskar Merikanto

Tumbas, ciclo de canciones para voz y piano op.74

Jorma Hynninen, barítono

Ilkka Paananen, piano

Aarre Merikanto

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Turku / Petri Sakari

Martin Wegelius

Rondo quasi fantasia para piano y orquesta

Margit Rahkonen, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Petri Sakari

Jean Sibelius

Fuga para Martin Wegelius

Tempera Quartet

12.00

Clásicos a la carta

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.161, Italia: “Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata”

Daniel Barenboim, piano

Carl Czerny

Sinfonía Nº1 en do menor, op.780

Orquesta de Ulster / Jurjen Hempel

Agustín Lara

Granada

Plácido Domingo, tenor

Orquesta Sinfónica de Londres / Marcel Peeters

13.00

La música del fauno

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº22 en Si bemol mayor, K.589

Cuarteto Éder

Francis Poulenc

Cinco Impromptus

Olivier Cazal, piano

14.00

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional de Escocia / Matthias Bamert

Nicola Porpora

Salve Regina en Fa mayor

Sonia Prina, contralto

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Sinfonía en mi menor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Heitor Villa-Lobos

Amazonas, música de ballet (1917)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoeslovaquia / Roberto Duarte

Ernest Bloch

Quinteto para piano y cuerdas N°2

Piers Lane, piano

Cuarteto Goldner

Georges Aperghis (1945)

Teeter-totter

Ensamble Klangforum de Viena / Julien Leroy

———-

Francesco Corbeta

Folias

Jakob Lindberg, guitarra barroca

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Stefan Lano, la Sinfónica Nacional interpretará la Sinfonía Nº8 en do menor, op.65 de Dmitri Shostakovich. Además, junto a la soprano Eiko Senda, ofrecerán las Siete canciones sobre textos de Rainer Maria Rilke, compuestas por el propio Stefan Lano.

21.30

Música Nocturna

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Elisabeth Leonskaja, piano

Morton Gould (1913 – 1996)

Apple Waltzes. Homenaje a George Balanchine

American Symphony Orchestra / Morton Gould

Agostino Steffani (1654-1728)

“Amami, e vederai”, de la ópera Niobe, reina de Tebas

“Deh non far colle tue lagrime” y “Dal tuo labbro amor m’invita”, de la ópera Tassilone

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

23:00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Huella y Gato

Carlos López Buchardo

Bailecito

(arreglos de John Montés)

John y Tila Montés, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Alejandro Rutkauskas, violín

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Eduardo Marturet

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA en 29 de mayo del año 2004