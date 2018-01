Programación Viernes 19 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Wayne Wallace

Blue image

Mr.Day (J.Coltrane)

Bugge Wesseltoft

How high the moon

Jason Donovan

I won’t dance

Every time we say goodbye

I only have eyes for you

Franz Krommer

Partita para vientos en Si bemol mayor, op.45, Nº1

Ensamble Josef Triebensee

01.00

La Trasnoche de La 96.7

7.00

Y la mañana va

Johann Strauss h.

Obertura del ballet “La Cenicienta”

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, op.1, Nº1, “Dido abandonada”

David Oistrach, violín

Frida Bauer, piano

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta

Erwin Klambauer, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Pinchas Steinberg

Leos Janacek

Sonata para piano “1º de octubre de 1905”

Jet Röling, piano

08.00

Henry Purcell

Sinfonía de la Oda a Santa Cecilia

The King’s Consort / Robert King

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº38 en Re mayor, K.504, “Praga”

Capella Istropolitana / Barry Wordsworth

Erich Wolfgang Korngold

“Mucho ruido y pocas nueces”, Suite Op.11

Gil Shaham violín

André Previn, piano

09.00



Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Jacques Offenbach

Tres arias de la opereta La perichole

Renata Scotto, soprano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Charles Rosekrans

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. Piano

Richard Strauss

Escena de amor de la ópera Hambre de fuego, op.50

Orquesta de la Opera de Berlín / Christian Thielemann



10.00



Ernő Dohnányi

Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.1

Andras Schiff, piano

Cuarteto Takacs

Frank Bridge

Verano

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Antonio Pasculli

Fantasía para oboe y piano sobre la ópera “Los hugonotes”, de Meyerbeer

Ivan Paisov, oboe

Natalia Shcherbakova, piano

11.00

La gran aldea (España)

Juan Crisóstomo de Arriaga

Armida, cantata para soprano y orquesta

Ainhoa Arteta, soprano

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Manuel de Falla

Suite Homenajes

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

12.00

Clásicos a la carta

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de Sidney / José Serebrier

Ernesto Nazareth

Tangos brasileños

Luis Ascot, piano

Nicolò Paganini

Capricho para violín Nº24 en la menor, op.1, Nº24

Midori, violín

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Franz Liszt

Rapsodia española (arreglo para piano y orquesta de Ferruccio Busoni)

Egon Petri, piano

Orquesta Sinfónica de Mineapolis / Dimitri Mitropoulos

Registro de 1939

Dietrich Buxtehude

Sonata para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.2, N°2

The Purcell Quartet

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta en la menor

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny

Svetlanov

14.00

El compositor de la semana

Christoph Willibald Gluck

Semiramis, ballet-pantomima

Orquesta Barroca Tafelmusik / Bruno Weill

Escenas 4 y 5 del Acto quinto de la ópera Armida

Mireille Delunsch, soprano (Armida)

Charles Workman, tenor (Renaud)

Brett Polegato, barítono (Ubaldo)

Yann Beuron, tenor (Caballero danés)

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Claude Debussy

Juegos

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

15:00

Música documental (los siglos XX y XXI)

Leoš Janáček

Misa glagolítica

Libuše Domanínská, soprano

Věra Soukupová, mezzzoprano

Beno Blachut, terno

Eduard Haken, bajo

Jaroslav Vodrážka, órgano

Coro Filarmónica de Praga

Orquesta Filarmónica Checa / Karel Ančerl

Isang Yun (1917-1995)

Cuarteto

Ensamble Schönberg / Reinbert de Leeuw

Luis de Milán

Pavana N°5

Christopher Wilson, vihuela

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Nicolai Rakow

Cuarteto para cuatro violonchelos Nº1

Los Violonchelistas de Buenos Aires

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Francisco Mignone

Dos valses

Nicolas Gagliani, guitarra

19.00

Joaquin Turina

Rapsodia sinfónica op.66

Eduardo Olcese, piano

Orquesta Sinfónica de San Martin / Alfonso de Vita

Pietro Macagni

Intermezzo de la ópera L’Amico Fritz

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Forster

Bernhard Henrik Crusell

Introducción y aire sueco, op.12

Kullervo Kojo, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jukka-Pekka Saraste

Franz Schubert

3 momentos musicales op.94 D.780

John O’Conor, piano

20.00

Ciclos (Poemas sinfónicos de César Franck)

César Franck

Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / Christian Arming

César Franck

Los espíritus, poema sinfónico para piano y orquesta

François-Jöel Thiolier, piano

Orquesta Filarmónica de Arnhem / Roberto Benzi

César Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

21.00

Música Nocturna

Robert Schumann

La peregrinación de la rosa

Christiane Oelze, soprano

Birgit Remmert, contralto

Werner Güra, tenor

Hanno Müller-Brachmann, bajo

Klaus Thiem, barítono

Inés Villanueva y Dagmar Wietschorke, sopranos

Ulrike Andersen y Ulrike Bartsch, contraltos

Coro de Cámara RIAS / Marcus Creed

Philip Mayers, pianoforte

Inocente Carreño

Margariteña, variaciones sinfónicas

Orquesta Juvenil Simón Bolivar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Jean Sibelius

Cinco bocetos, op.114

Leif Ove Andsnes, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº6 en si menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

23:00

Industria Nacional

Claude Debussy

Estampas

Valentina Díaz-Frénot, piano

Alberto Favero (1944)

Elegía para el planeta Tierra

Cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata

Eduardo Falú

Suite argentina para guitarra, cuerdas, corno y clave

Eduardo Falú, guitarra

Camerata Bariloche

Pedro Iturralde

Pequeña czarda

María Noel Luzardo, saxo

Martha Fornella, piano