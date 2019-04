Programación Viernes 19 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Stan Getz Quartet

Sipping at Bell’s

On the up and up

Mezzoforte

Islands

Trish Hatley

Shiny stockings

Fascinatin’ rhythm

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

François Borne

Fantasía brillante sobre temas de Carmen de Bizet

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo

Jean Sibelius

Ocho pequeñas piezas para piano, op.99

Erik Tawaststjerna, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1

I Musici

Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)

Rapsodia india

Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00

Darius Milhaud

Cuarteto Nº14

Cuarteto Arcana

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

09.00



Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Ralph Vaughan Williams

En el país de los pantanos, impresión sinfónica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Chantal Juillet, violín

Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

Seis mazurcas para piano, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Carl Philipp Emmanuel Bach

Sonata para oboe y continuo en sol menor

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, fortepiano

Thomas Demenga, chelo

11.00

La gran aldea (México)

Manuel María Ponce

Variaciones y fuga para guitarra sobre ‘La Folia’

Eduardo Fernández, guitarra

Rodolfo Halffter

Don Lindo de Almería

Orquesta Sinfónica de Minería / Herrera de la Fuente

Ricardo Castro Herrera

Vals capricho para piano y orquesta

Eva María Zuk, piano

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Julio César Oliva

Yucatán

Morgan Szymanski, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Johann Sebastian Bach

“Oh Señor, nuestro soberano”, de La Pasión según San Juan, BWV 245

Coro de La Petite Bande

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

13.00

La música del fauno

Sergei Prokofiev

Concertino para chelo y orquesta en sol menor, op.132

Alexander Ivashkin, chelo

Orquesta Sinfónica de Estatal de Rusia / Valery Poliansky

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Sonata para piano en Mi bemol mayor

Ronald Brautigam, fortepiano

Emmanuel Chabrier

La isla feliz y Canción para Juana

Stéphane Degout, barítono

Hélène Lucas, piano

14.00

Johann Gottlieb Graun (1702-1771)

Concertino para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Siegfried Pank, viola da gamba

Academia de Música Antigua de Berlín

Ástor Piazzolla

Historia del tango

Gro Sandvik, flauta

Stein-Erik Olsen, guitarra

Bedřich Smetana

Hakon Jarl, poema sinfónico, op.16

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

George Enesco

Sinfonía de cámara, op.33 (1954)

Orquesta de Cámara de Lausana / Lawrence Foster

Marisa Rezende (1944)

Resonancias

Beatriz Balzi, piano

Arvo Pärt

Stabat Mater, para coro mixto y orquesta de cuerdas (2008)

Coro de Cámara RIAS

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Kristian Järvi

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Pianistas compositores del Siglo XX)

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.17

Ian Hobson, piano

Sinfonia Varsovia / Jerzy Maksymiuk

Ignacy Jan Paderewski

Allegro de concierto para violín y piano

Konstanty Andrej Kulka, violín

Waldemar Malicki, piano

Ignacy Jan Paderewski

Minué célebre, op.14, Nº1, de Seis humoreskes de concierto

Ignacy Jan Padereswki, piano

21.00

Música Nocturna

Joseph Haydn

Las últimas siete palabras de Cristo en la cruz, op.51 (versión original para orquesta)

Orquesta de Cámara de Padua y del Véneto / Paul Angerer

William Sterndale Bennett (1816-1875)

Tres romanzas, op.14

Ian Hobson, piano

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces de la colección Selva morale e spirituale

Les Arts Florissants / William Christie

Albert Roussel (1869 – 1937)

Concierto para piano y orquesta, op.30

Eugène Indjic, piano

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Laurent Petitgirard

23:00

Industria Nacional

Jacques Dulphy

Rondó en Do mayor

Johann Caspar Fischer

Clío. Preludio arpegiado

Johann Joseph Fux

Aria passeggiata

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.32

Jean-Philippe Rameu

Minué

Ricardo Magnus, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade. Suite sinfónica, op.35

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania de Baden-Baden y Friburgo / Alejo Pérez

Jermolaj Albiker, violín