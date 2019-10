Programación Viernes 18 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Victor Feldman

Chasing shadows

S’posin’

Bebop

Branford Marsalis

Fate

Carol Stevens

At last

Lying in the hay

Keep on doing what you’re doing

———

Franz Krommer

Partita para vientos en Si bemol mayor, op.45, Nº1

Ensamble Josef Triebensee

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Gran paso, Danza española y Entreacto, del acto II del ballet Raymonda, op.57

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Trío sonata en do menor, op.2, Nº4

Miembros de The English Concert

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones sobre un tema de Gluck, K.455

Ingrid Haebler, piano

Gabriel Fauré

Concierto para violín y orquesta, inconcluso

Rodolfo Bonucci, violín

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz



08.00



Karl Goldmark

Ballet del Acto III de la ópera “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / Adam Fischer

Mauro Giuliani

Sonata brillante para guitarra en Do mayor, op.15

Reinbert Evers, guitarra

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Borodin

09.00



Te invitamos a escuchar el concierto que ofreció el viernes pasado en el Salón de Honor del CCK, el pianista Marcelo Balat, en el séptimo concierto de una nueva temporada del ciclo Los Conciertos de la 96.7



10.20



Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Edward Elgar

Sursum Corda, op.11

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

11.00

La gran aldea (Holanda)

Matthijs Vermeulen

Sinfonía Nº1, “Sinfonia Carminum”

Orquesta Real del Concertgebouw / Bernard Haitink

Conrad Friedrich Hurlebusch

Concierto para dos oboes, violín, cuerdas y bajo continuo en la menor

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violin

Ensamble Barroco “Musica ad Rhenum”

Henri Zagwijn

Canciones de la horca

Hein Meens, tenor

Marien van NIeukerken, piano

Jan Pieterzon Sweelinck (1562-1621)

Gaude et laetare

Coro de Cámara de Holanda / Ton Koopman

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17

Pascal Rogé, piano

Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit

Benjamin Britten

Tres divertimentos para cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas Endellion

Carl Heinrich Graun

“Del mio destin tiranno”, de la ópera Montezuma

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

14.00

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Frédéric Chopin

Polonesa en fa sostenido menor, op.44

Nelson Goerner, piano

Jirí Antonín Benda (1722-1795)

Sinfonía Nº11 en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Praga / Christian Benda

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Ján Novák

Balleti a nueve (1955)

Noneto Checo

Takashi Yoshimatsu (1953)

Lamento por toki, para orquesta de cuerdas y piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Sachio Fujioka

Diego Luzuriaga

Ludus spectralis (1986)

Véronique Baronne, flauta

Christopher Nappi, marimba y sintetizadores

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Pablo Boggiano, la Sinfónica interpretará el Concierto para orquesta de Bartok. Además, junto a los chelistas Eduardo Vasallo, Jorge Pérez Tedesco, y José Araujo, interpetarán Exodus, de Fabián Pérez Tedesco. Para finalizar, Daniel Binelli sumará su bandoneón para ofrecer su Concierto para bandoneón, chelo y orquesta.

21.50

Música Nocturna

Franz Liszt

“Italia”, segundo año de Años de peregrinación

Alfred Brendel, piano

Marc-Antoine Charpentier

La piedra filosofal

Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, sopranos

Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores

François Piolino, tenor

David Le Monnier, barítono

Alan Ewing, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

Alexandre Tansman

Mazurca

Alain Prévost, guitarra

23.00

Industria Nacional

Matteo da Peruggia

Ay abril, rondó

Encontrar no puedo, virelais

Ensamble Mala Punica / Pedro Memelsdroff

Sergei Kussevitzky

Concierto para contrabajo y orquesta en la menor

Hugo Mazzeo, contrabajo, contrabajo

Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero / Juan Alberto Duca

Grabado en vivo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA el 10 de julio del año 2003

Fernando Lerman

Tres músicas recicladas

Yamila Bavio, saxo soprano

Marcos Cabezaz, marimba

Horacio Salgán

“En una iglesia de Medellín”, primera parte del oratorio Carlos Gardel, con texto de Horacio Ferrer

Leopoldo Federico, bandoneón

Horacio Ferrer, recitante

Ubaldo De Lío, guitarra

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech