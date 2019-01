Programación Viernes 18 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Daniel-François Auber

Obertura de la ópera cómica Fra Diavolo

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Emanuel Elenescu

Rapsodia rumana para violín y orquesta

Orquesta de la Radio y Televisión Rumana / Ion Voicu

Sergei Rachmaninov

Cinco Etudes tableaux, op.39: Nº6 a 10

Vladimir Ashkenazy, piano

Ernest Chausson

Viviane, poema sinfónico op.5

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

8.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trio Rautio

Ralph Vaughan Williams

Una sinfonía pastoral

Margaret Price, soprano

Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

9.00

Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

Richard Wagner

Obertura y Bacanal de Tannhäuser

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Edo de Waart

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408

Fabio Biondi, violín

Olga Tverskaya, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Real Orquesta de Cámara de Suecia / Mats Liljefors

10.00

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob.16, Nº50

Emanuel Ax, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y bajo continuo en Re mayor, op.41, Nº2

Ensamble Le Petit Trianon

11.00

La gran aldea (Argentina)

Constantino Gaito

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.33, “Incaico”

Cuarteto Sarastro

Alberto Ginastera

Pampeana Nº3 para orquesta, op.24

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Juan Pedro Esnaola

El desamor y Elisa

Roberto Britos, tenor

Aldo Antognazzi, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Ástor Piazzolla

Años de soledad y Reminiscencia

Astor Piazzolla, bandoneón

Gerry Mulligan, saxo

Ensamble instrumental

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

13.00

La música del fauno

Ernö Dohnányi

Concierto para piano y orquesta Nº2 en si menor, op.42

Martin Roscoe, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Fedor Glushchenko

Antonio Vivaldi

Nulla in mundo pax sincera, motete, R.630

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Charles Ives

Sonata para violín y piano Nº4

Hilary Hahn, violín

Valentina Lisitsa, piano

14.00

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi bemol mayor, 18, Nº1

The Hanover Band / Anthony Halstead

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, Nº2

Murray McLachlan, piano

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897-1992)

Concierto para fagot y orquesta, op.44

Robert Ronnes, fagot

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Paul Hindemith

Mínimax. Repertorio para música militar

Cuarteto de Cuerdas de la Ópera del Estado de Berlín

Claudio Santoro

Interacciones asintóticas

Orquesta Sinfónica de Brasil / Isaac Karabtchevsky

Magne Hegdal

Sequentia Nº2, para soprano, flauta dulce contralto y percusión

Gro Bente Kjellevold, soprano

Frode Thorsen, flauta dulce contralto

Peter Kates, percusión

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Antonio Francisco Braga

Cauchemar

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neshling

Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Roberto López

Concierto para clarinete y orquesta, “Fiesta del Diablo”

Mariano Rey, clarinete

Ensamble instrumental de Buenos Aires / Enrique Diemecke

Ludwig van Beethoven

Calmo mar y próspero viaje, op.112

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson-Thomas

19.00

Georg Muffat

Concerto grosso en Sol mayor, “Propitia Sydera”

Musica Aeterna Bratistava / Peter Zajícek

Claude Debussy

Selección del segundo libro de Preludios

Jose Luis Juri, piano

Edward Elgar

Suite de El Rey Arturo

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

20.00

Ciclos

Wolfgang Amdeus Mozart

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, K.191

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, K.314

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó para corno y orquesta en Mi bemol mayor, K.371

Alan Civil, corno

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Música Nocturna

Franz Liszt

“Italia”, segundo año de Años de peregrinación

Alfred Brendel, piano

Marc-Antoine Charpentier

La piedra filosofal

Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, soprano

Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores

François Piolino, tenor

David Le Monnier, barítono

Alan Ewing, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

Igor Stravinsky

Septeto para clarinete, fagot, corno, piano, violín, viola y chelo

European Soloists Ensemble

Luigi Boccherini

Serenata para orquesta en Re mayor

Orquesta de Cámara de Neuss / Johannes Goritzki

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Hasnsjörg Schellenberger, oboe

Rolf Koenen, piano

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías folclóricas de Sussex

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta Philharmonia / Vernon Handley

Alexandre Tansman (compositor polaco, 1897 – 1986)

Mazurca

Alain Prévost, guitarra

23:00

Industria Nacional

Luis Müller

Preludio y melodía para acompañar un diálogo

Diego Harstein, piano

Domenico Dragonetti

Concierto para contrabajo y cuerdas en La mayor

Javier Dragún, contrabajo

Orquesta de Cámara de Buenos Aires / Mario Benzecry

Grabado en vivo en el Teatro Gran Rex el 15 de agosto del año 2001

Julio Perceval

“Del rosal nace la rosa”, “Triste me voy a los campos”, “De todo te acordarás”, “No se puede, no se puede”, “Te he soñado” y “Simpatías amorosas”, del ciclo de canciones Cantares de Cuyo

Marta Blanco, mezzosoprano

Claudio Espector, piano

Juan Carlos Zorzi

Música de calesita

Ensamble instrumental / Juan Carlos Zorzi

Daniele Zanettovich

Seis canciones andaluzas

Fabián Pérez Tedesco, marimba