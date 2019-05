Programación Viernes 17 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Rollins y el Modern Jazz Quartet

The stopper

In a sentimental mood

No Moe

Oddarrang

Missing tapes from a highway set

Kristin Korb

Them there eyes

What’s your story morning glory

Will you still be mine

Salvador Bacarisse

Concertino para guitarra y orquesta en la menor, op.72

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de España / Odón Alonso

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.16, Nº37

Alfred Brendel, piano

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble Eastman / Donald Hunsberger

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

Vincent D’Indy

Poema de las montañas, suite para piano, op.15

Michael Schäfer, piano

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Midori, violín

Nobuko imai, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Alemana / Cristoph Eschenbach

Anton Reicha

Tres romances para dos flautas, op.21

Toke Christiansen y Ole Pedersen, flautas

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

10.00

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor

Ernesto Bitetti, guitarra

Los Solistas de Zagreb

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Liszt

5 estudios de ejecución trascendental, S.139

Evgeny Kissin, piano

11.00

La gran aldea (Rusia)

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.77

Alexander Rudin, chelo

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Anatoly Liadov

Selección de piezas para piano

Monique Duphil, piano

Dmitri Shostakovich

Cuatro canciones sobre poemas de Pushkin, op.46

Dmitri Kharitonov, bajo

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Mark Elder

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leif Ove Andsnes, piano

Cuarteto Artemis

Aram Khachaturian

Suite Nº2 del ballet Espartaco

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / André Anichanov

Jacinto Guerrero

“Raquel” de El huésped del sevillano

Alfredo Kraus, tenor

Orquesta de Conciertos de Madrid / Pablo Sorozábal

13.00

La música del fauno

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para la mano izquierda en Do sostenido mayor, op.17

Marc André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Osmo Vänskä

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39

Ensamble 415

Gustav Holst

Suite de St. Paul, op.29, Nº2

Sinfonietta de Bournemouth / Richard Studt

14.00

François Colin de Blamont (1690-1760)

Dido, cantata para voz solista y orquesta

Jennifer Smith, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Henning Kraggerud, violín

Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset, violín

Mateo Albéniz

Sonata para piano en Re mayor

Alicia De Larrocha, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Frederick Delius

“Camino al jardín del paraíso”, de la ópera Un Romeo y Julieta aldeano (1901)

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Aaron Copland

Variaciones para piano (1930)

David Allen Wehr, piano

Iancu Dumitrescu (1944)

Harryphonies (Alfa), para contrabajo y ensamble

Fernando Grillo, contrabajo

Ensamble Hyperion / Iancu Dumitrescu

Calliope Tsoupaki (1963)

Negra soy, con texto en griego bizantino del Cantar de los Cantares

Hanna Blažiková, soprano

Bruce Dickey, corneto

Mienecke van der Velden, viola da gamba

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Pianistas compositores del Siglo XX)

Nicolai Medtner (1880-1950)

Sonata para violín y piano N°2 en Sol mayor, op.44

Lydia Mordkovitch, violín

Geoffrey Tozer, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La urraca ladrona

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Las criaturas de Prometeo, op.43

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray McLachlan, piano

John Hebden (1712–1765)

Concierto para cuerdas Nº1 en La mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Bohuslav Martinů

Nueva antología

Olga Černá, mezzosoprano

Jitka Čechová, piano

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y flauta

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano

23:00

Industria Nacional

Carlos Florit Servetti (1956)

Beaujolais, op.36, para clarinete, vibráfono y chelo

Paula Giancola, clarinete

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía N°6 en si menor, op.74, “Patética”

Orquesta National Philharmonic / Carlos Paita