Programación Viernes 17 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Franz Liszt

Dos episodios del Fausto de Lenau

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº8 en fa sostenido menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Antonín Dvorák

Trío Nº2 en sol menor, op.26

Trío Suk

Heinrich Schütz

Qué encantadoras son sus moradas, salmo Nº84

Coro Monteverdi y Ensamble instrtumental / John Eliot Gardiner

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonio Soler

Sonata para piano en sol menor

Alicia de Larrocha, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en fa menor, op.80

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

07.00

Y la mañana va

Vasily Kalinnikov

Dos intermezzi para orquesta

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Mitsuko Uchida, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op. 3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

Erik Satie

Doce pequeños corales

Aldo Ciccolini, piano

William Alwyn

Sinfonía N°4

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

Guillaume Dufay

Dos canciones: “Ataque a la fortaleza” y “Por el amor de mi dulce amada”

Bernhard Landauer, contratenor

Ensamble Unicorn

Luigi Cherubini

Obertura de la ópera “Les Abencérages, o el estandarte de Granada”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Módulo Educativo

12.00

Con bombos y platillos (Marina Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Mario Videla, clave

Eduardo Arolas

-Catamarca

-Maipú

Rodolfo Mederos, bandoneón

Osvaldo Caló, clave

Eric Shumsky, viola

Hugh Mac Kenzie, chelo

Jean-Paul Celea, contrabajo

Tomás Gubitsch, guitarra

Franz Liszt

Rigoletto: Paráfrasis de concierto, S.434

Daniel Barenboim, piano

Joan Brudieu

Madrigal Nº13

Maríca Cristina Kiehr, soprano

Claudio Cavina, contratenor

Josep Benet, tenor

Josep Cabré, barítono

La Colombina / Josep Benet

23.00

Después del Concierto