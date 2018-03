Programación Viernes 16 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Bohuslän Big Band

From this moment on

I get a kick out of you

Grant Green

Green’s greenery

Old folks

Terra Hazelton

Coffee in the morning

Just squeeze me (Ellington)

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura del ballet Cenicienta

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor y cornista francés, 1765-1838)

Trío para corno, violín y piano Nº1

Jenoe Keveházy, corno

Ildiko Hegyi, violin

Jenö Jandó, piano

Franz Liszt

Rapsodia española

Evgeny Kissin, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en Do mayor, Hob.1, Nº63,

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Zoltan Kodaly

Sonata para chelo y piano, op.4

Miklos Perenyi, chelo

Jeno Jando, piano

Hugo Alfven

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Isabelle van Keulen, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

09.00



Luca Marenzio

Cruda amarili, madrigal a 5 voces

Ensamble Clement Janequin

Johann Nepomuk Hummel

12 estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Jacques Offenbach

Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00

Antonin Dvorak

La rueca de oro, poema sinfónico op.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

Albert Ketelbey

Tres piezas para piano: Narcisos, Luz del atardecer y Vals capricho

Rosemary Tuck, piano

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

11.00

La gran aldea (Holanda)

Jan Brandts Buys (1868-1933)

Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Raphael

Johann Christian Schickhardt (c.1680 – c.1760)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo

Ensambel Música ad Rhenum

Willem Pijper

Seis epigramas para orquesta

Orquesta Real del Concertgebouw / Bernard Haitink

Julius Rontgen

Fantasía para violín y piano

Joan Berkhemer, violín

Rob Mann, piano

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Leonard Bernstein

“Danzas sinfónicas” de West side story

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante para flauta y orquesta en Re mayor, K.315

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

La música del fauno

Francis Poulenc

Concierto para piano y orquesta

Louis Lortie, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Gardner

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.6, N°5

Trío Locatelli

Robert Schumann

Canciones de amor españolas, op.138

Marlis Petersen, soprano

Anke Vondung, mezzosoprano

Werner Güra, tenor

Konrad Jarnot, bajo-barítono

Christoph Berner y Camillo Radicke, piano a cuatro manos

14.00

Aaron Copland

Cuatro episodios de danza del ballet Rodeo

Orquesta Minnesota / Neville Marriner

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

Sigismond Thalberg

Gran fantasía y variaciones para piano sobre motivos de la ópera Capuletos y Montescos, de Bellini

Francesco Nicolosi, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alejandro García Caturla (1906-1940)

Primera suíte cubana

Camerata de las Américas / Joel Sachs

Luigi Nono (1924-1990)

Cuarta parte de La lontananza nostalgica utopica futura

Irvine Arditti, violín

Estudio Experimental de la Fundación Heinrich-Strobel, proyección sonora

Paweł Mykietyn (1971)

La Strada

Paweł Gusnar, saxo soprano

Aleksandra Ohar Sprawka, chelo

Joanna Opalińska, clave

Calliope Tsoupaki (1963)

Edem, con texto de Dionysios Solomos

Coro de Cámara de Holanda

Ensambles Asko y Schönberg / Hons Leenders

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

21.30

Música Nocturna

Antonín Dvořák

Trío con piano Nº4 en Mi mayor, op.90, “Dumky”

Trío de Oslo

Thomas Arne (1710-1778)

Obertura Nº4 en Fa menor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy

Pour le piano

Tamás Vásáry, piano

Robert Schumann

Poemas de la reina María Estuardo, op.135

Nathalie Stutzmann, contralto

Michel Dalberto, piano

Georg Muffat

Concerto grosso Nº9 en do menor, “Propitia Sydera”

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajícek

23:00

Industria Nacional

Modesto Mussorgsky

Segundo acto de la ópera Jovánchina

Felipe Romito, bajo

Pedro Mirassou, tenor

Zaida Negroni, mezzosoprano

Carlos Guichandut y Víctor Damiani, barítonos

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Héctor Panizza

Arnaldo D’Espósito

Quinteto para piano y cuerdas en si menor, op.12 (1937)

Cuarteo Austral Argentino

Karin Olivieri, piano

Gustavo Dinerstein

Mandinga. Concierto para flauta, orquesta de cuerdas y percusión

Jorge de la Vega, flauta

Marcos Cabezas, percusión

Ensamble de cuerdas