Programación Viernes 16 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Andrea Pozzo

Lion’s den

Nightingale

Pat Martino

Double play

Robin McKelle

Something’s gotta give

Yes, my darling daughter

Night and day

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Marcha de Cupido y el poeta, op.54

Orquesta Sinfónica de Jutlandia / Herbert Von Karajan

Alexander Scriabin

Tres valses para piano: op.1, op.38 y op.póstumo

Daniel Levy, piano

Piotr Illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6

The Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

08.00



Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1 (versión de 1884)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Isaac Albéniz

Otoño, vals para piano

Albert Guinovart, piano

Capel Bond

Concertino para dos violines, viola, chelo y clave Nº5 en sol menor

The Parley of Instruments / Roy Goodman

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, “Kegelstatt”

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Hugo Alfvén

Un cuento del Archipiélago, op.20

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Neeme Järvi

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

10.00

Bohuslav Martinu

Sonata para chelo y piano Nº2

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº3 en Re mayor, Hob.7, Nº3

Dale Clevanger, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Per Nørgård

“El trueno repetido”, primer número de I ching

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Jorma Panula

Carl Nielsen

Cuarteto en Sol mayor

Cuarteto de la Academy of St. Martin in the Fields

Emil Hartmann

Serenata en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers / David Ridell

12.00

Clásicos a la carta

Johannes Brahms

Concierto doble para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Gidon Kremer, violín

Mischa Maisky, chelo

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

Suite del ballet Pulcinella

The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Leonidas Kavakos, violín

Patrick Demenga, chelo

Enrico Pace, piano

Johannes Hieronymus Kapsberger (c. 1580-1651)

Toccata arpeggiata

Paul O’Dette, chitarrone

14.00

Arnold Bax

Concertante para la mano izquierda y orquesta

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Mateo Flecha (1481–1553)

El fuego (ensalada)

Ensamble La Colombina

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Georges Enescu

Impresiones de infancia (1940)

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Luciano Berio

Requies (1984)

London Sinfonietta / Luciano Berio

Corrie van Binsbergen (1957)

Nota al margen. Informe Howard. Página 30

Barbara Hannigan, soprano

Ensamble Askö/Schönberg / Étienne Siebens

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Carlos Guastavino

Sonatina para piano

Horacio Kufert, piano

Franz Schubert

Segundo movimiento de la Sinfonía Nº8 en si menor, “Inconclusa”, D.759

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Erich Korngold

Cuatro canciones:

“Campanas de nieve”, “el caminante nocturno”, “serenata” y “a los enfermos”

Bo Skovhus, barítono

Helmut Deutsch, piano

Johannes Brahms

Danzas húngaras

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor, K.412

Dennis Brain, corno

Orquesta Filarmonía / Herbert von Karajan

Arthur Honegger

Suite Nº1 de Mermoz

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michell Plasson

Johann Christian Bach

Quinteto para piano, flauta, oboe, violín y chelo en Re mayor, op.22, Nº1

Camerata Köln

Frédéric Chopin

Scherzi para piano Nº1, op.20 y Nº2, op.31

Olga Galperín, piano

20.00

Ciclos (América precolombina)

Esteban Benzecry

Rituales amerindios (2008)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Gustavo Dudamel

Grabado en vivo en Gotemburgo, Suecia el 13 de enero de 2010

—————-

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano N°2 en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

21.00

Música Nocturna

Alexander Scriabin

Sinfonía Nº3 en do menor, “El poema divino”, op.43

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Kiril Kondrashin

Johann Nepomuk Hummel

Trío con piano en Sol mayor, op.35

Trío Parnassus

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor

Capella Istropolitana / Jaroslav Kreček

William Sterndale Bennett (1816-1875)

Tres impromptus para piano, op.12

Ilona Prunyi, piano

Maurice Ravel

Historias naturales

Nathalie Stutzmann, contralto

Cathérine Collard, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y orquesta

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

23:00

Industria Nacional

Washington Castro

Valses románticos (1985)

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 12 de mayo del año 2000

Horacio López de la Rosa

Tempi

Rafael Gintoli, violín

Alejandro Francesconi, chelo

Renato Maioli, piano

Joseph Rheinberger

Misa en La mayor, op.126

Coral Canon

Orquesta Buenos Aires Barroca / Maximiliano Mancuso

Lowell Liebermann

Sonata para flauta y arpa, op.56

Sandra Acquaviva, flauta

Adriana Ruiz Cheylat, arpa

——————-

Johann Strauss I

Marcha Radetzky, op.228

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz