Programación Viernes 15 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

Matthew Locke

Suite en sol menor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Mitsuko Uchida, piano

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Martha Argerich, piano

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

Raffaele Calace (compositor italiano, 1863-1934)

Suite para dos mandolinas Nº3, op.98

Alison Stephens – Sue Mossop, mandolinas

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos en do menor, op.34

Evgeny Kissin, piano

Vladimir Spivakov y Boris Garlitsky, violines

Yuri Gandelsman, viola

Mijail Milman, viola

Michel Lethiec, chelo

Heitor Villa-Lobos

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Henry Purcell

Sonata para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Nikita Magaloff, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Wilhelm Kempff, piano

07.00

Y la mañana va

George Butterworth

“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en Re menor, op.31

András Adorján, flauta

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

Bela Bartok

Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20

Claude Helffer, piano

Conrad Friedrich Hurlebusch (alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Elisabeth Jacquet de la Guerre

“Samson”, cantata para soprano, violín y continuo

Isabelle Desrochers, soprano

Ensamble “Les Voix Humaines”

Johan Svendsen

Vieja romanza noruega con variaciones

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Aaron Copland

Cuatro blues para piano

James Tocco, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº55 en Mi bemol mayor, “El maestro de escuela”

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Arnold Schönberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Ernö Dohnanyi

“Ruralia Hungárica”, cinco piezas para orquesta, op.32 b

Orquesta Sinfónica de Budapest / Gyorgy Lehel

Henry Purcell

Suite de la música incidental para El nudo gordiano desatado

The Parley of Instruments / Peter Holman

John Ireland

Preludio y balada para piano

John Lenehan, piano

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta N°1 en Re mayor, op.8

Lynn Harrell, chelo

Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Aulis Sallinen

Sinfonía Nº8, op.81, “Fragmentos de otoño”

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania / Ari Rasilainen

Erik Eriksson Tulindberg

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Kreeta Maria Kentalam violín

Sixth Floor Orchestra / Jukka Rautasalo

Jean Sibelius

Cinco piezas para piano, op.85, “Las flores”

Havard Gimse, piano

12.00

Clásicos a la carta

Richard Strauss

Así habló Zaratustra, op.30

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Franz Liszt

Rapsodia húngara para dos pianos Nº2 en re menor

Monika Egri, piano

Attila Pertis, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore, laúd y orquesta en re menor, R.540

Roy Goodman, viola d’amore

Nigel North, laúd

The English Concert / Trevor Pinnock

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº21 en do menor

Livia Rév, piano

13.00

Complemento musical

François Colin de Blamont

Didon

Jennifer Smith, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, “Serenata”

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giurana, viola

Edward Elgar

Selección de piezas para piano

Peter Pettinger, piano

14.00

Artista de Moda

15.00

Complemento musical



Francesco Biscogli

Concierto para oboe, trompeta, fagot y orquesta

Gábor Dienes, oboe

Päl Petz, trompeta

Läslö Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Georges Bizet

Juego de niños, op.22

Katia y Marielle Labèque, pianos

Anton Webern

Cuarteto, op.28

Cuarteto Alban Berg

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones

22.00

Complemento musical

23.00

Después del Concierto