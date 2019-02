Programación Viernes 15 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edward German (músico y compositor inglés, 1862-1936)

Tres danzas de Enrique VIII

Orquesta Northern Sinfonía de Inglaterra / Richard Hickox

Claude Debussy

Rapsodia para clarinete y orquesta

Gervase de Peyer, clarinete

Orquesta New Philharmonia / Pierre Boulez

Dmitry Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Alexandre Dossin, piano

Leos Janacek

Suite para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara de Granada / Misha Rachlevsky

08.00



Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

Franz Von Suppé

Obertura de “Los alegres bandidos”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Yefim Bronfman, piano

Umberto Giordano

“Nemico della patria”, del Acto III de la ópera Andrea Chenier

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de los Países del Loira / Marc Soustrot

09.00



Albert Roussel

Suite Nº1 del ballet “Baco y Ariadna”, op.43

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

Carl Maria von Weber

Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39

Paul Lewis, piano

10.00

Giuseppe Tartini (1692-1770)

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Chiara Banchini, violín

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos di basetto

Ensamble de clarinetes de Suiza

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, op.106

Martin Jones, piano

11.00

La gran aldea (México)

Graciela Agudelo

Latinblue partita

Ana María Tradatti, piano

Blas Galindo

Homenaje a Cervantes

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz.

Federico Ibarra

Final de la ópera Antonieta

Grace Echauri, mezzosoprano

Zaira Soria, soprano

Gerardo Reynoso, tenor

Enrique Ángeles, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Aguascalientes / Román Revueltas

Guillermo Gomez (1880-1953)

Súplica

Pepe Romero, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Maurice Ravel

Suite Nº2 de Dafnis y Cloe

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51, D.733

Daniel Barenboim – Radu Lupu, piano a 4 manos

13.00

La música del fauno

Charles Gounod

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Erwin Schulhoff (1894 – 1942)

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violin

Oleg Maisenberg, piano

Antonio Sartorio (1630 – 1680)

“Non voglio amar” y “Quando voglio”, dos arias de la ópera Julio César en Egipto

Anna Prohaska, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

14.00

Aram Khachaturian

Rapsodia de concierto para piano y orquesta en Re bemol mayor

Oxana Yablonskaya, piano

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

Franz Berwald (1796-1864)

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº3, de la colección Mensa Sonora

La Follia Salzburg

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Leoś Janáček

Sonata para violín y piano (1915, revisada en 1921)

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Benjamin Britten

Serenata para tenor, corno y cuerdas, op.31 (1943)

Ian Bostridge, tenor

Marie Luise Neunecker, corno

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Ingo Metzmacher

Chaya Czernowin

Aire: arrojada a través de plumas, matorrales, asfalto, aserrín y un aire peligroso, no olvidaré el sonido de, para ensamble de cámara (2015)

Ensamble Recherche de Berlín

Grabado en vivo el 18 de enero de este año

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Howard Hanson

Tres estudios para piano op.18

Thomás Labé, piano

Jean-Henry D’Anglebert

Suite para clave en re menor

Jacques Ogg, clave

Maurice Ravel

Rapsodia española (versión para orquesta)

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

19.00

Johann Wilhelm Hertel

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner.

Giacomo Puccini

“arias de las operas” La Rondine Gianni Schicchi y La Boheme

Olivia Gorra, soprano

Orquesta de las Americas / James Demster

Arnold Bax

Obertura romántica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Carlos Guastavino

Introduccion y allegro

Cecilia Pillado, piano

Erik Kirkchhoff, flauta

Louis Couperin

Preludio-Pavana-Courante-Sarabanda y Pasacaglia

Ensamble Barroco de la U.C.A.

20.00

Ciclos (Conciertos para vientos de Mozart)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta N°1 en Re mayor, K.412

Alan Civil, corno

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Martin Fröst, clarinete di bassetto

Amsterdam Sinfonietta / Peter Oundjian

————–

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Nikita Magaloff, piano

21.00

Música Nocturna

Alexander von Zemlinsky

Sinfonía lírica, op.18

Deborah Voigt, soprano

Bryn Terfel, barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Giuseppe Sinopoli

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº4 en La mayor, op.45

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

Gabriel Fauré

Nocturno Nº5, op.37

Pascal Rogé, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en mi menor

Camerata Köln

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº1

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Sarrebruck / Michele Carulli

Felix Mendelssohn

“Infelice”, aria de concierto, op.94

Karita Mattila, soprano

Staatskapelle de Dresde / Colin Davis

23:00

Industria Nacional

Andrés Gaos

Suite a la antigua

Orquesta Sinfónica de Galicia / Víctor Pablo Pérez

Arnaldo D’Espósito

Quinteto para piano y cuerdas en si menor, op.12

Cuarteo Austral Argentino

Karin Olivieri, piano

Pablo Ortiz (1956)

Marginal

Orquesta Música de las Luces / Facundo Agudín