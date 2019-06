Programación Viernes 14 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Kenichi Tsunoda Big Band

You’d be so nice to come home to (Cole Porter)

Savanna

Bárbara Legato

Nueva Noviembre

Oración al mar

Sony Holland

You’re always with somebody new

I’ll lead the way

Ignaz Pleyel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Lars-Erik Larsson

Obertura de “Las horas del día”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº8, op.66

Hakon Austbo, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera “Dardanus”

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00



Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº9 en re menor, op.34

Cuarteto Chilingirian

Manuel de Falla

7 Canciones populares españolas

Victoria de los Angeles, soprano

Gonzalo Soriano, piano.

Arnold Bax

Balada del Norte Nº1

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

09.00

Compartimos el concierto que ofreció el viernes pasado en el Auditorio de la Radio, la Camerata Argentina de Guitarras, en el segundo concierto de la duodécima temporada del ciclo Los Conciertos de La 96.7

10.05

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº 5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

Giovanni Bottesini

Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta en fa sostenido menor

José-Luis Garcia, violín

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

11.00

La gran aldea (Argentina)

Carlos Guastavino

Tres romances argentinos (versión para orquesta)

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / Nicolás Rauss

Constantino Gaito

Quinteto con piano, op.24

Agustina Herrera, piano

Cuarteto Sarastro

Adolfo Luna

El arisco

Sergio Moldavsky, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Karl Amadeus Hartmann

Concierto fúnebre para violín y cuerdas

Christiane Edinger, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Krzysztof Penderecki

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Yuja Wang, piano

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor

Kyung Wha Chung, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Baldassare Galuppi (1706 – 1785)

Sonata en trío para flauta, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Miembros del ensamble L’Opera Stravagante

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

14.00

Zoltán Kodály

Variaciones sobre una melodía popular húngara (El pavo real)

Orquesta Estatal de Hungría / Antal Doráti

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Carl Heinrich Graun (1703-1759)

“Il mar s’inalza e freme”, de la ópera L’Orfeo

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Ernest Krenek

Fragmentos de la ópera Jonny spiielt auf, con libreto del compositor (1927)

Heinz Kruse, tenor

Alessandra Marc y Marita Posselt, sopranos

Krister St. Hill y Michael Kraus, barítonos

Otros cantantes

Coro de la Ópera de Leipzig

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Lothar Zagrosek

Toru Takemitsu (1930-1996)

Bryce, para flauta, dos arpas, marimba y percusión

Robert Aitken, flauta

Erika Goodman y Sanya Eng, arpas

Robert Engelmann, marimba

Hans Peter Stubbe Teglbjærg (1983)

Espacios encordados II

Orquesta de Cámara Avanti / Clément Mao-Takacs

Grabado en vivo en el Dansehallerne, Carlsberg, Dinamarca, el 29 de enero de 2016

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Obra de Henri Duparc)

Henri Duparc

Canción triste, con texto de Jean Lahor

Suspiro, con texto de René Sully Prudhomme

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Henri Duparc

Serenata, con texto de Gabriel Marc

Romanza de Mignon, con texto de Goethe

El galope, con texto de René Sully Prudhomme

Sarah Walker, mezzosoprano

Thomas Allen, barítono

Roger Vignoles, piano

Henri Duparc

El país donde se hace la guerra, canción (1869)

Sarah Walker, mezzosoprano

Roger Vignoles, piano

Henri Duparc

La invitación al viaje, con texto de Baudelaire

La mansión de Rosamunda, con texto de Robert de Bonnières

Phydilé, con texto de Leconte de Lisle

Nicolai Gedda, tenor

Erik Werba

Grabado en vivo en el Festival de Salzburgo, el 17 de agosto de 1961

Henri Duparc

Leonora, poema sinfónico

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

21.00

Música Nocturna

Gustav Mahler

Sinfonía Nº6 en la menor, Trágica

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en Re mayor, op.3, Nº2

The Purcell Quartet

Ermanno Wolf-Ferrari

Tres impromptus, op.13

Horst Göbel, piano

Louis Spohr

Popurri para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner

23:00

Industria Nacional

Elsa Calcagno

Dos preludios para la mano izquierda

Valentín Surif, piano

Pablo Ortiz (1956)

Gallos y huesos, con texto del poema homónimo de Sergio Chejfec

Ars Nova de Copenhagen / Paul Hiller

Tine Rehling, arpa