Programación Viernes 14 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Lincoln Center Jazz Orchestra

Inaki’s decision

Larry Carlton

Mulberry Street

Margareta Bengtson

Like someone in love

Twisted

Salvador Bacarisse

Concertino para guitarra y orquesta en la menor, op.72

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de España / Odón Alonso

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edward Elgar

“Pompa y Circunstancia”, Marcha militar Nº5 en Do mayor, op.39

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Ivan Khandoshkin

Sonata para violín, viola y chelo Nº2 en Mi bemol mayor, op.3

Anastasia Khitruk, violín

Dmitry Yakubosky, viola

Kyrill Yevtushenko, chelo

Giuseppe Sammartini

Concierto para flauta dulce y cuerdas en Fa mayor

Per Brochmann, flauta dulce

Los Solistas de Trondheim / Bjarne Fiskum

Ernesto Nazareth (compositor brasileño, 1863-1934)

Dos valses: Julieta y Eponina

Polly Ferman, piano

Max Reger

El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

08.00



Félix Mendelssohn

Capricho y fuga para cuarteto de cuerdas, op.81

Cuarteto Aurora

Vincent D’Indy

Pequeña sonata para piano, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Manuel de Falla

Fragmentos de la Suite del ballet “El Sombrero de Tres Picos”

Orquesta Philharmonia / Carlo María Giulini

09.00



Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Marc-Antoine Charpentier

“Cántico por la paz”, motete

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

William Alwyn

Sinfonietta para orquesta de cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd-Jones



10.00

Leroy Anderson (compositor estadounidense, 1908-1975)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Jeffrey Biegel, piano

Orquesta de Concierto de la BBC / Leonard Slatkin

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº3 en Sol mayor, K.156

Cuarteto Festetics

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

11.00

La gran aldea (Suecia)

Melcher Melchers

Concierto para piano y orquesta Nº2, op.23

Johan Ullén, piano

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Mats Rondin

Jacob Adolf Hägg

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.2, “Nórdica”

Orquesta Sinfónica de Gavleborg / Mats Liljefors

Emil Sjögren (1853 – 1918)

Querría planear por sobre valles y montañas

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

12.00

Clásicos a la carta

Alexander Borodin

Cuarteto Nº1 en La mayor

Cuarteto Borodin

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La Cenicienta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Giulio Caccini

Ave María

Inese Galante, soprano

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Aleksandrs Vilumanis

13.00

La música del fauno

Benjamin Britten

Concierto para piano y orquesta, op.13

Steven Osborne, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Franz Danzi

Quinteto en Mi bemol mayor, op.67, N°1

Quinteto de Vientos Michael Thompson

Christian Sinding (1856-1941)

Scherzo para piano, op.33, Nº6

Kjell Baekkelund, piano

14.00

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº2 en Fa mayor

Accademia I Filarmonici / Alberto Martini

Eugène Ysaÿe

Trío para violín, viola y chelo Nº2

Tor Johan Bøen, violín

Juliet Jopling, viola

Johannes Martens, chelo

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zurich / Räto Tschupp

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Federico Mompou (1893-1987)

Impresiones íntimas, para piano

Alicia De Larrocha, piano

George Gershwin

Obertura cubana (1932)

Orquesta Sinfónica de Dallas/ Eduardo Mata

Hiraku Hayashi (1931)

Un cantar de mañana

Luis Rossi, clarinete

Diana Schneider, piano

Michael Nyman (1944)

Himno autolaudatorio de Inanna y su omnipotencia

James Bowman, contratenor

Ensamble Fretwork

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Santiago Santero, la Sinfónica cierra el año con un programa dedicado a la música contemporánea. Junto a los solistas Valentín Garvié en trompeta, María Noel Luzardo en saxofón y David Núñez en violín, presentará, en estreno nacional, el Concierto para saxofón y orquesta de Toshio Hosokawa, y Trama V para trompeta y orquesta, de Martín Matalón. Además, interpretará Anahit, de Giacinto Scelsi, y el Libro para orquesta, de Witold Lutoslawski.

21.45

Música Nocturna

Robert Schumann

La peregrinación de la rosa

Christiane Oelze, soprano

Birgit Remmert, contralto

Werner Güra, tenor

Hanno Müller-Brachmann, bajo

Klaus Thiem, barítono

Inés Villanueva y Dagmar Wietschorke, sopranos

Ulrike Andersen y Ulrike Bartsch, contraltos

Coro de Cámara RIAS / Marcus Creed

Philip Mayers, pianoforte

Jean Sibelius

Cuatro piezas líricas para piano, op.74

Håvard Gimse, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº6 en si menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

23:00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Cinco canciones populares argentinas, op.10, con textos de Fernán Silva Valdés

Raúl Giménez, tenor

Nina Walker, piano

Robert Schumann

Sinfonía N°4 en re menor, op.120

Young Musicians Foundation Debut Orchestra / Lalo Schifrin

Hiruku Hayashi

Un cantar de mañana

Leonardo Velázquez

Variaciones

Luis Rossi, clarinete

Diana Schneider, piano