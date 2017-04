Programación Viernes 14 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis, Sonny Rollins y Jackie McLean

Dig

It’s only a paper moon

Barry Harris

Anachronism

Mel Tormé

The lady’s in love with you

Walkin’

Sing you sinners

———–

00.30

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

Zoltán Kocsis, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

01.00

Tiempos Modernos

Camille Saint Saens

Concierto para violín y orquesta N°3 en si menor, op.61

Hyeyoon Park, violín

Orquesta Sinfónica del centro de Alemania / Kristjan Jarvi

Gewandhaus de Leipzig, 15 de enero de 2017

Gioacchino Rossini

Dúos de las óperas Tancredi y La Gazza ladra

Marie Nicole Lemieux, contralto

Patricia Cioffi, soprano

Orquesta Sinfónica de Montpellier / Enrique Mazzolla

Grabación de estudio editada en Marzo de 2017

Dmitri Kabalewsky

Obertura Colas Breugnon

Orquesta Filarmónica de Berlin / Simon Rattle

Alemania 31 de diciembre de 2016

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Jean-Christophe Naudot (ca.1690-1762)

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Arthur Honegger

Pastoral de verano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Isaac Albéniz

Mallorca (transcripción Andrés Segovia)

Ernesto Bitetti, guitarra

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “La leyenda del Rin”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’ amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Michel Richard Delalande

Tercer capricho

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Frederick Delius

The Walk to Paradise Garden, de la ópera A Village Romeo and Juliet

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº50 en re menor

Orquesta de cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y contínuo en re menor

Heinz Holliger, oboe

I Musici

08.00

Pablo Sarasate

Dos danzas españolas: Zapateado y Vito

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, “De la Coronación”

Mitsuko Uchida, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

Joseph Lanner

“Los Publicistas”, vals op.103

Ensamble de Viena

09.00

Christoph Willibald Gluck

Obertura de la ópera “Ifigenia en Áulide”

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Artur Rother

Joseph Haydn

“Kyrie” de la Misa de Santa Cecilia, Hoboken XXII, Nº5

Maria Stader, soprano

Marga Höffgen, contralto

Richard Holm, tenor

Josef Greindl, bajo

Coro y Orquesta Sinfónicos de la Radio de Baviera / Eugen Jochum

Antonin Dvorak

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Paolo Tosti

Non t’amo piú

Sumi Jo, soprano

Vincenzo Scalera, piano

10.00

El artista de la semana

Lynn Harrell

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

——————

Franz Schubert

Momento musical Nº6 en La bemol mayor, op.94, D.780

John O’Conor, piano

Ernest Chausson

Viviane, poema sinfónico op.5

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Arnold Bax

Sonata para piano Nº2

Eric Parkin, piano

Gerald Finzi

Suite de Trabajos de amor perdidos

Orquesta de Cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Edward Elgar

La lluvia, op.70, Nº1

Estudio Coral Buenos Aires / Carlos López Puccio

12.00

Clásicos a la carta

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº2 en do sostenido menor, op.129

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Josef Strauss

La libélula, polca op.204

Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, “Claro de Luna”

Alfred Brendel, piano

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol mayor, “Dumbarton Oaks”

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo / Hans Schmidt-Isserstedt

Registro de 1939

——————–

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en La mayor, op.60, Nº2

Erik Fessel, piano

14.00

El compositor de la semana

Karol Szymanowski

Sinfonía Nº4, para piano y orquesta, op.60

Priotr Paleczny, piano

Orquesta Filarmonía de Varsovia / Kazimierz Kord

————-

George Frideric Handel

Saeviat tellus inter rigores, motete

Julia Lezhneva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Ignaz Moscheles

Divertimento a la saboyana en La mayor, op.78

Kazunori Seo, flauta

Makoto Ueno, piano

15:00

Música documental (Los Siglos XX y XXI)

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Alexandre Tasman (1897-1986)

Divertimento para orquesta (1944)

Virtuosi di Praga / Israel Yinon

Tomás Marco (1942)

CuartetoN°4. “Los desastres de la guerra” (1996)

Cuarteto Arditti

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de la 96.7

20.00

Ciclos (Conciertos para clarinete de Weber)

Carl Maria von Weber

Concertino para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.26

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Maria von Weber

Concierto Nº1 para clarinete y orquesta en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Orquesta del Estado de Dresde / Herbert Blomstedt

Carl Maria von Weber

Concierto Nº2 para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.74

Eduard Brunner, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Oleg Caetano

———–

György Ligeti

Selección del Segundo libro de Estudios para piano

Idil Biret, piano

21.00

Música Nocturna

Joseph Haydn

Las últimas siete palabras de Cristo en la cruz, op.51 (versión para cuarteto de cuerdas)

Gidon Kremer y Kathrin Rabus, violines

Gérard Caussé, viola

Ko Iwasaki, chelo

William Sterndale Bennett (1816-1875)

Tres romanzas, op.14

Ian Hobson, piano

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces de la colección Selva morale e spirituale

Les Arts Florissants / William Christie

Erik Satie

Las aventuras de Mercurio, tres poses plásticas en tres cuadros

Orquesta de Paris / Pierre Dervaux

23:00

Industria Nacional

Franz Schubert

Sonata para piano en Sol mayor, D.894

Daniel Levy, piano

Vicente Moncho

Escuché, dulces y solemnes, a los tubos del órgano

Ensamble de Vientos Meadows de la Universidad Metodista del Sur / Jack Delaney