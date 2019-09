Programación Viernes 13 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Stan Getz

Nitetime Street

Reflection

Spring can really hang you up the most

Trey Wright

The way forward

Jessica Molaskey

Guys and dolls

I can’t say no

Stepsisters’ lament

William Alwyn

Sinfonietta para cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd Jones

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

Obertura de La novia vendida

Orquesta del Teatro Nacional de Praga / Zdenék Chalabala

Pietro Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Erik Satie

Jack-in-the-Box

Angela Brownridge, piano

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

08.00

Edvard Grieg

Libro cuarto de las Piezas Líricas para piano, op.47

Eva Knardahl, piano.

Dmitriy Bortnyansky

Concierto para coro Nº32

Coro Estatal Glinka de San Petersburgo / Vladislav Chernoushenko

Francois Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

09.00

Alexandre Tansman

Variaciones sobre un tema de Scriabin

Alain Prévost, guitarra

Xian Xinghai (compositor chino, 1905-1945)

El Rio Amarillo, concierto para piano y orquesta

Yundi, piano

Orquesta del Centro Nacional de Artes Escénicas de China / Chen Zuohuang

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Wilhelm Stenhammar

Excelsior!, obertura sinfónica op.13

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

10.00

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Martin Fröst, clarinete

Ronald Pöntinen, piano

Leo Weiner (húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Ottorino Respighi

Fantasía eslava para piano y orquesta en sol menor

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

11.00

La gran aldea (Francia)

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta Nº1 en do menor, op.12

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Jean Baptiste Lully

Suite Nº1 de El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Steven Isserlis, chelo

Pascal Devoyon, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ariel Ramírez y Jesús Gabriel Segade

Misa criolla

José Carreras, tenor

Arsenio Zambrano, charango

Lalo Gutierrez, guitarra

Raúl Barboza, acordeón

Jorge Padin, percusión

Domingo Cura, percusión

Coral Salvé de Laredo / Jose Luis Ocejo

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Itzhak Perlman, violín

Royal Philharmonic Orchestra / Lawrence Foster

13.00

La música del fauno

Robert Schumann

Introducción y Allegro de concierto, op.134

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra en Re mayor

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Aaron Copland

Oda sinfónica

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

14.00

François Couperin

Motete a Santa Susana

Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Mili Balakirev

Sonata para piano en si bemol menor

Danny Driver, piano

Michael Haydn

Concertino para trompeta y orquesta en Re mayor

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Raymond Leppard

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alfredo Casella (1883-1947)

Fox trot, op.27 (1920)

Dúo Moreno-Capelli, piano a cuatro manos

Cristóbal Halffter (español, 1930)

Tres piezas para cuarteto (1955)

Cuarteto Arditti

Louis Andriessen

M for Man, Music, Mozart, para cantante de jazz y ensamble (1991)

Christina Zavalloni, soprano

Ensambles Asko y Schönberg / Reinbert de Leeuw

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional, en directo desde el CCK

Nikolai Rimsky Korsakov

“La entrada de los Nobles”, de la ópera Mlada

Dimitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y orquesta nº1, en do menor, op 35

Paula Peluso, piano

Jonathan Bisulca, trompeta

Sergei Rachmaninov

Sinfonía N.º 2, en mi menor, op 27

Orquesta Sinfónica Nacional / Gustavo Fontana

21.30

Música Nocturna

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin

Bertrand Chamayou, piano

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Fernando Sor

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

23.00

Industria Nacional

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.9, N°4

Pablo Saraví, violín

Ensamble Fernández Blanco

Raúl Minsburg

Cantos lejanos, obra electroacústica (2006)

Igor Stravinsky

Tres movimientos de ‘Petrushka’

Alexander Panizza, piano

Grabado en vivo en el Royal College of Music, Londres, en julio de 2000

Silvano Picchi

Divertimento N°2 para orquesta de cámara (1980)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Steuart Bedford