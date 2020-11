Programación Viernes 13 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

John Coltrane

Some other blues

Like Sonny

Frank Gambale

Katahdin

Gretchen Parlato

Me and you

Circling

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Fini Henriques

Trío de los niños en Sol mayor, op.31

Trío Tre Musici

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Gustav Mahler

Canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono

David Lutz, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Gerardo Gandini

Eusebius, cuatro nocturnos para piano o un nocturno para cuatro manos. Mov.III

Gerardo Gandini, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe

David Campbell, clarinete

Graham Sheen, fagot

Fanny Mendelssohn Hensel

Gartenlieder. Seis canciones para coro mixto, op.3

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Carl Michael Ziehrer

Noctámbulos, vals op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en Fa mayor, BWV 1053

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Arnold Bax

Scherzo sinfónico

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Johann Samuel Schroeter

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

07.00

Y la mañana va

Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Charles Alkan

Sonatina para piano

Bernard Ringeissen, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano



Míchael Haydn

Pastoral en Do mayor, Perger 91

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Anatol Liadov

Cinco canciones folklóricas rusas

Orquesta Filarmonica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

09.00

Módulo Educativo

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

14.00

Módulo Educativo

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto