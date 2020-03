Programación Viernes 13 de Marzo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

Obertura de la ópera “Libuse”

Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek

Frederic Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Cyprien Katsaris, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.11, Nº2, Ryom 277, “IL

favorito”

Salvatore Accardo, violìn

I Musici

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

08.00



Carl Maria von Weber

Seis variaciones sobre un tema original, op.2

Alexander Paley, piano

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, Catálogo Buxtehude 273

John Holloway, violín

Jaap ter Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, órgano

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto Cleveland

09.00



John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Ian Hobson, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Orquesta The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Johannes Brahms

Canción del Destino, para coro mixto y orquesta, op.54

Coro Filarmónico de Praga

Orquesta Filarmónica Checa / Giuseppe Sinopoli

10.00



Anton Rubinstein

Sonata para chelo y piano Nº1 en Re mayor, op.18

Steven Isserlis, chelo

Stephen Hough, piano

Anton Fils (compositor alemán, 1733-1760)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jiri Valek, flauta

Orquesta de Cámara Dvorak / Josef Hala

Gabriel Fauré

Dos nocturnos para piano op.33: Nº2 y 3

Pascal Rogé, piano

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Niels Gade (1817-1890)

Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.10

Michael Schønwandt / Collegium Musicum de Copenhagen

Carl Nielsen

Suite para piano op.45 “Luciferina”

Elisabeth Westenholz, piano

Carl Nielsen

Flor del manzano

Solveig Faringer, soprano

Nanette Nowels-Stenholm, piano

12.00

Clásicos a la carta

George Gershwin.

Canciones de comedias musicales: “Somebody loves me”; “Boy wanted”;

“Things are looking up” y “Love walked in”

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, op.80

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

13.00

Artista de Moda (Boris)

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Karol Szymanowski

Dos mazurcas, op.62 (1934)

Marc André Hamelin, piano

Francisco Mignone

Música del ballet Maracatú do Chico (1933)

Coro Sinfónico de la Universidad de Chile

Orquesta de Sinfónica de Chile / Víctor Hugo Toro

Grabado en vivo el 7 de noviembre de 2009

William Walton

Passacaglia, para chelo solo (1980)

Raphael Wallfisch, chelo

Bret Dean

La caída de Komarov (2006)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Austria / Cornelius Meister

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

22.00

Industria Nacional

Washington Castro

Retablo de Notre Dame

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Mario Perusso

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 6 de marzo de 1982

Graciela Paraskevaídis (1940-2017)

El nervio de Arnold

Christoph Jäggin, guitara

Roberto Pintos (1965)

Palabras de verano, Mirando la tierra perdida y Va por el agua, para flauta, arpa y chelo

Trío Archipel

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Re mayor, RV.453

Pablo Saraví, violín

Orquesta de Cámara Artis / Marta Luna

23.00

