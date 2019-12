Programación Viernes 13 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Don Braden

R.E.M.

Dawn

Shirley Scott

I didn’t know what time it was

More than you know

Donna Hightower

Because of you

Don’t take your love away from me

Too young

—-

Charles Ives

Set orquestal Nº2

Coro y Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Michael Tilson Thomas

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Friedrich Kuhlau

“La montaña del duende”, obertura, op.100

Orquesta Nacional de la Radio de Dinamarca / John Frandsen

Giovanni Mane Giornovichi

Concierto para violín y orquesta Nº5 en Mi mayor

Brittany Kotheimer, violín

Orquesta de Cámara de Starling / Kurt Sassmannshaus

Claude Debussy

Dos arabesques para piano

Philippe Entremont, piano

Benjamín Britten y Lennox Berkeley

Montjuic, suite de danzas catalanas, op.9

Orquesta de Cámara Inglesa / Steuart Bedford

08.00



Johann Christian Bach

Cuarteto con oboe en Si bemol mayor

Max Artved, oboe

Elise Batnes, violín

Tue Lautrup, viola

Lars Holm Johansen, chelo

Gioacchino Rossini

Obertura y “Una volta c’era un re”, del Acto I de “La Cenerentola”

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta del Royal Opera House / Carlo Rizzi

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite orquestal Nº4 en Sol mayor, op.61, “Mozartiana”

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

09.00



Franz Liszt

Vals mefisto Nº3 y Nº4

Leslie Howard, piano

Bedrich Smetana

Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de Cámara Monteverdi

Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth (director y compositor inglés, 1935)

Suite de danzas inglesas

Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín solista

Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelos

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en La mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

11.00

La gran aldea (Polonia)

Maria Szymanowska

Nocturno y cuatro mazurcas para piano

Anna Ciborowska, piano

Wojciech Kilar

Concierto para piano y orquesta

Waldemar Malicki, piano

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Antoni Wit

Andrzej Panufnik

Sinfonía Nº10

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Kazimierz Kord

12.00

Clásicos a la carta

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, “Dumky”

Trío de Oslo

Vincenzo Bellini

“Casta diva”, de la ópera Norma

Maria Callas, soprano

Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín / Arturo Basile

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00

La música del fauno

George Friedric Handel

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5

Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck

Rebecca Clarke (1886-1979)

Trío

Neave Trio

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº5 en Mi bemol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

14.00

Aaron Copland

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas con arpa y piano

Andreas Ottensamer, clarinete

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Yannick Nézet-Séguin

Alexander Borodin

Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para violín y continuo en Re mayor, op.50, Nº6

Le Petit Trianon

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Ralph Vaughan Williams

Serenata a la música (1938)

Elizabeth Connell, Anne Dawson, Linda Kitchen y Amanda Roocroft, sopranos

Catherine Rogers y Sarah Walker, mezzzsopranos

John Mark Ainsley, Maldwyn Davies y Martyn Hill, tenores

Thomas Allen y Alan Opie, barítonos

John Connell y Gynne Howell, bajos

Orquesta de Cámara Inglaterra / Matthew Best

Galina Ustvolskaya (1919-2006)

Sonata para violín y piano

Vera Beths, violín

Reinbert de Leeuw, piano

Wolfgang Rihm (1952)

Transformación 5

Orquesta del Estado de Dresde / David Robertson

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Carlos Jaimes, la Sinfónica interpretará la Balada sinfónica “Voyevoda”, de Tchaicovsky. Luego, con la violinista Lucía Luque y el contrabajista Julián Medina, será el turno del Gran dúo concertante de Giovanni Bottesini. El concierto finalizará con la Sinfonía Nº5 en Fa mayor, de Dvorák.

21.40

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Luigi Boccherini

Trío para cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5

Trío Flieder

Claude Debussy

Primer libro de Imágenes para piano

Philippe Entremont, piano

Ignaz Moscheles

Concertante para flauta, oboe y orquesta en Fa mayor

Marc Grauwels, flauta

Joris Van den Hauwels, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión de Bélgica / André Vandernoot

23.00

Industria Nacional

George Bizet

Suite Nº1 de la ópera Carmen

Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría / Mario Patané

Gaspar Fernández (compositor del siglo XVII)

Eso rigor e repente!

Juan de Araujo (1646-1714)

Los coflades de la estleya y Ruiseñor que en blandas armonías

Conjunto Pro Música de Rosario / Cristián Hernández Larguía

Pompeyo Camps

Rapsodia para violín solo, op.83

Alejandro Drago, violín

Osvaldo Golijov

Tres canciones (2002)

Dawn Upshaw, soprano

Orquesta Sinfónica de Atlanta