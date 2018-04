Programación Viernes 13 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Kenny Rampton

P.B.funk

Full gainer

Lorraine Desmarais

When I fall in love

Love

Anita Wardell

Come rain or come shine

Spring is here

Franz Liszt

Tres sonetos de Petrarca, de Años de peregrinación

Alfred Brendel, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Sergei Prokofiev

“Desde que nos conocimos”, vals de La guerra y la paz

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Frédéric Chopin

Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor

María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini

“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y orquesta, op.24

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

08.00



Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Henry Vieuxtemps

Allegro, de la Sonata inconclusa para viola y piano, op.póstumo 34

Roberto Diaz, viola

Robert Koenig, piano

09.00



Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, obra sin opus Nº36

Christoph Eschenbach, piano

(Miembros del Cuarteto Amadeus):

Norbert Brainin, violín

Peter Schidlof, viola

Martin Lovett, chelo



Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera Peter Grimes

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Edvard Grieg

Seis canciones del ciclo “La doncella de la montaña”, op.67. Transcripción para trompeta y piano.

Tine Thing Helseth, trompeta

Håvard Gimse, piano

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María, z.860

Felicity Lott, soprano

Charles Brett, contratenor

Thomas Allen, bajo

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 – 1795)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Jan Vogler, chelo

Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

11.00

La gran aldea (Austria)

Marcel Rubin

Salmo Heiligenstadt

Robert Holl, barítono

Coro de la Orquesta de la Radio de Austria

Orquesta Sinfónica de Viena / Horst Stein

Karl Michael Ziehrer

Carnaval infantil; muchachas de Viena y Ciudadanos de Viena

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Minué para piano en Re mayor, K.355

Mitsuko Uchida, piano

12.00

Clásicos a la carta

Franz Liszt

Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor

Monika Egri, piano

Attila Pertis, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras Nº5, para soprano y ocho chelos

Barbara Hendricks, soprano

Miembros de la Royal Philarmonic Orchestra / Enrique Bátiz

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

13.00

La música del fauno

Alfredo Casella

Scarlattiana, divertimento sobre música de Domenico Scarlatti, para piano y pequeña orquesta, op.44

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

André Jolivet

Canto de Linus, para flauta, violín, viola, chelo y arpa

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violín

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281

Mitsuko Uchida, piano

14.00

Dmitri Shostakovich

El sol brilla sobre nuestra patria, cantata

Coro de Niños de Narva

Coro de Concierto de Estonia

Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia / Paavo Järvi

Giuseppe Tartini

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor

Adrian Chandler, violín

La Serenissima / Adrian Chandler

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Bruno Maderna

Tres líricas griegas (1948)

Rosemary Hardy, soprano

Coro de Cámara RIAS

Ensamble Schönberg / Reinbert de Leeuw

Jón Leifs (1899-1968)

Géiser

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Cergio Prudencio (1955)

Umbrales

Beatriz Balzi, piano

Theo Verbey

Lied, para trombón y orquesta (2007)

Jöngen van Rijen, trombón

Orquesta Real de Concertegebouw de Amsterdam / Markus Stenz

Grabado en vivo el 14 de septiembre del año 2007

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (América precolombina)

Erik Norby (1936-2007)

La serpiente del arco iris

Orquesta de la Radio de Dinamarca / John Frandsen

Luis Gianneo

Llanto del Imperio Inca en agonía

Coro Universitario del Comahue / Gabriel Constanza

Álvaro Manzano (1955)

Rumiñahui

Orquesta Sinfónica Nacional de Guayaquil / David Harutyunyan

Giovanni Battista Viotti

Duetto concertante en do menor, op.29, N°3

Luis Michal y Martha Carfi, violín

21.00

Música Nocturna

Franz Schubert

Rusamunda, música incidental

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Coro Ernst-Senff

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Elizabeth Layton, violín

Naomi Butterworth, chelo

Diana Ambache, piano

Giuseppe Sammartini (1695 – 1750)

Concierto para flauta dulce soprano y orquesta en Fa mayor

Alexis Kossenko, flauta dulce

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Ernest Bloch

Cuatro piezas de circo

István Kassi, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Sol mayor, op.7, Nº1

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

23:00

Industria Nacional

Andrés Gaos

Sonata para violín y piano, op.37

Dúo Amerio-Masci

George Frideric Handel

Obertura de la ópera Ottonoe

“Che sento? Oh Dio!” y “Se pietà” de la ópera de la ópera Julio César

Soledad de la Rosa. soprano

Orquesta Barroca del Rosario / Juan Manuel Quintana

Grabado en vivo durante los Conciertos Pilar Golf el 30 de septiembre del año 2006

Claude Debussy

La plus que lente

Alexander Brailowsky, piano