Programación Viernes 12 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Cal Tjader

Shoshana

Roger’s samba

Stefano Di Battista

Ella

Anna

Julia Boman

My favourite things

Another star

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Victoria / Paul Freeman

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Alegría vienesa, obertura

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº43 en Fa mayor, K.76

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Reger

Seis burlescas para piano a cuatro manos, op.58.

Dúo Tal & Groethuysen

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Johannes Walter, flauta

Ensamble de Cámara de Dresde

08.00

Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Ingrid Haebler, pìano

Orquesta de Cámara de Holanda / Simón Goldberg

Adolphe Adam

Fragmentos del ballet Giselle

Orquesta Philarmonia Slavonica / Alfred Scholz

09.00

Sergei Rachmaninov

Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor, R.93

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

10.00

Charles-Valentin Alkan

Sonata de concierto para chelo y piano en Mi mayor, op.47

Emmanuelle Bertrand, chelo

Pascal Amoyel, piano

Franz Schubert

“Intende voci”, motete para tenor, coro y orquesta, D.963

Herbert Lippert, tenor

Coro Arnold Schönberg

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta del Estado de Hungría / Gyorgy Gyoriványi-Ráth

11.00

La gran aldea (Suecia)

Kurt Atterberg

Concierto para piano y orquesta en si bemol menor, op.37

Love Derwinger, piano

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Ari Rasilainen

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº2, op.24

Orquesta Sinfónica Real Nacional / Niklas Willén

Hugo Alfven

Selección de canciones

MariAnne Häggander, soprano

Lars Roos, piano

12.00

Clásicos a la carta

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº26 en sol menor, op.20, Nº3

Cuarteto Mosaïques

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº2 en Fa mayor, BWV 1047

English Chamber Orchestra / Raymond Leppard

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y orquesta en do menor, op.24

Viocheslav Ponomarev, chelo

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Wolfgang Amadeus Mozart

“Rondo alla turca”, de la Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Zoltán Kocsis, piano

13.00

La música del fauno

Antonín Dvorák

El duende del agua, poema sinfónico op.107

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº6 de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

14.00

Robert Schumann

Introducción y Allegro appassionato para piano y orquesta, op.92

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Charles Koechlin (1867-1950)

Primavera, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violín

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor

David Geringas, chelo

Orchestra da Camera de Padua y del Veneto / Bruno Giuranna

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Luigi Dallapiccola

Cuaderno musical de Annalibera (1952)

Roberto Prosseda, piano

Carlos Chávez (1899-1978)

Soli N°4, para corno, trompeta y trombón (1966)

Southwest Chamber Music / Jeef von der Schmidt

Thomas Larcher (1963)

Un ciclo para Padmore, sobre poemas de Hans Aschenwald y Alois Hotschnig. (2011)

Mark Padmore, tenor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Mariss Jansons

Grabado en vivo el 19 de mayo de 2017

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Producción Sacra de François Couperin)

François Couperin

Laudate pueri Dominum, pequeño motete

Sanrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Jérôme Corréas, bajo

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

François Couperin

Misa apropiada para los conventos

Pierre Bardon, órgano

21.00

Música Nocturna

Igor Stravinsky

El beso del hada, ballet alegórico en cuatro escenas

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

John Field

Sonata para piano en La mayor, op.1, Nº2

John O’Conor, piano

Giovanni Platti (1697-1763)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.40, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Carlos Chávez

Paisajes mexicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

23:00

Industria Nacional

Jorge Messina

Preludios del sur N°1 y 2 y Nordanza

Düo de Guitarras Canal-Messina

Julio César Rodríguez (1948)

“El nihuil”, tercer movimiento de la Sinfonía Sanrafaelina en Do mayor

Orquesta Sinfónica Provincial de Mendoza / Jorge Fontenla

Dietrich Buxtehude

Preludio y fuga en sol menor

Adelma Gómez, órgano

Grabado en el órgano del Auditorio “Juan Victoria” de la Universidad Nacional de San Juan

Daniel Cozzi (1949)

Etnográficas I, para viola, contrabajo y percusión

Marcelo Ajubita, viola

Claudio Lluán, contrabajo

Gustavo Puccini, percusión

Camille Saint-Saéns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Camerata de Salzburgo / Louis Langrée

Grabado en vivo en el Mozarteum de Salzburgo el 3 de abril del año 2013