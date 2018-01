Programación Viernes 12 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Arthur Blythe

Break tune

Peacemaker

Tom Coster

Jazz lament

Lisa Craze

Someone else to know

Bad feeling

————-

George Enescu

Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3, “En estilo antiguo”

Aurora Ienei, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

7.00

Y la mañana va

Ludwig Van Beethoven

“Egmont”, obertura op.84

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo, Nº6 de “El arte del violín”

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günter Kehr

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Dezso Ranki, piano

Ferdinand Herold

Pas de deux y final del Acto II del ballet “La fille mal gardée”

Orquesta del Royal Opera House / John Lanchbery

08.00



Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Maurice Murphy, trompeta

Ensamble “Consort of London” / Robert Haydon Clark

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite de la ópera “Las joyas de la Virgen”

Academy of St.Martin in the Fields / Nevlle Marriner

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada y reducida por Rachmaninov en 1931.

Howard Shelley, piano

09.00

Heitor Villa Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº17

Cuarteto de Brasilia

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata Nº6 en Re mayor, K.239 “Serenata nocturna”

Orquesta de Cámara Ferenc Liszt de Budapest / János Rolla

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, con viola y piano, op.91: “Ansiedad calmada” y “Canción de cuna sagrada”

Gabriele Preiser, contralto

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

10.00

Victor Herbert

5 pìezas para chelo y cuerdas

Lynn Harrell, chelo

Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6, Gerard 514

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Leonard Bernstein

Serenata para violín, cuerdas, arpa y percusión

Robert McDuffie, violín

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Cole Porter

Canciones para voz y piano

Samuel Ramey, bajo

Warren Jones, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Martha Argerich, piano

Gidon Kremer, violín

Yuri Bashmet, viola

Mischa Maisky, chelo

Carlos López Buchardo

Canción del carretero

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Johann Strauss

A orillas del hermoso Danubio azul, op.314

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Clara Haskil, piano

Orquesta de la Opera de Baviera / Ferenc Fricsay

Registro de 1957

——————–

Francesco Maria Veracini (1690-1768)

Sonata académica para violín y bajo continuo en mi menor, op.2, Nº8

Trío Locatelli

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

14.00

El compositor de la semana

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

——————-

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en La mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Ferenc Erkel

Frank Martin

Trío sobre temas populares irlandeses

Trío Grieg

15:00

Música documental (los siglos XX y XXI)

Alban Berg

Suite lírica

Cuarteto Alban Berg

Alceo Bocchino (1918-2013)

Suite brasileña para chelo y piano

Iberê Gomes Grosso, chelo

Alceo Bocchino, piano

Sarah Kirkland Snaider

Algo para la oscuridad

Orquesta Sinfónica de Detroit / Giancarlo Guerrero

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Angel Lasala

De las serranias

Vera Arnosova, piano

Elias Gurevich, violin

Mauricio veber, cello

Modest Mussorgsky

Introducción y Polonesa de la ópera Borís Godunov (arreglo de Rimsky-Korsakov)

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Oded Zehavi (compositor israelí nacido en 1961)

Concierto para viola y orquesta

Rivka Golani, viola

Orquesta Sinfónica de Haifa / Stanley Sperber

Dietrich Buxtehude

Chacona en mi menor para órgano (versión para orquesta de Carlos Chávez)

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

19.00

Francis Poulenc

Suite del ballet Las ciervas

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baden Baden / Marcello Viotti

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en Fa mayor, op.57, Appassionatta

Alfred Brendel, piano

Sergei Prokofiev

Sueños, poema sinfónico N°6

Orquesta del Concertgebow de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy

20.00

Ciclos (El Cantar de los Cantares)

Anónimo

Flores apparuerunt, gradual

Ensamble Vocal Quire de Cleveland / David Fallis

Jacob Clemens non Papa

Ego flos campi, motete

Stille Antico

Percy Grainger

Versos de amor del “Cantar de los cantares”

Pamela Helen Stephen, mezzosoprano

Mark Tucker, tenor

Joyful Company of Singers

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Percy Grainger

Los esponsales del rey Salomón

Coro Sinfónico de Melbourne

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Andrew Davis

Tristan Murail

Es un jardín secreto

Joelle Leandre, viola

———————-

Luigi Boccherini

Quinteto para piano y cuerdas en la menor, op.56, Nº2 (

Andreas Staier, fortepieno

Ensamble Les Adieux

21.00

Música Nocturna

Franz Schubert

Sinfonía Nº9 en Do mayor, D.944, “La Grande”

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Leoš Janáček

Cuento de hadas, para chelo y piano

Evzen Rattay, chelo

Radoslav Kvapil, piano

André Campra

Eneas y Dido, sexta cantata a dos voces con bajo de viola y clave

Les Arts Florissants / William Christie

Federico Mompou

Suite composteleana

Julian Bream, guitarra

Giovanni Paisiello

Concierto para piano y orquesta Nº3

Pietro Spada, piano

Orquesta de Cámara de Santa Cecilia

23:00

Industria Nacional

Arias de las óperas Madame Butterfly y Turandot de Puccini, Otelo de Verdi

Helena Arizmendi, soprano

Orquestas / Bruno Bandini y Juan Emilio Martini

Leo Brouwer

Canción de cuna, Ojos brujos, Guajira criolla y Zapateo

Silvia Costanzo, guitarra

Eduardo Checchi

Peteí pó saká

Saúl Martín, flauta

Amalia del Giudice, clarinete

Daniel Tow, violín

Martín Devoto, chelo

Eva Lopsyc, piano y dirección

Pascual de Rogatis

Suite Americana. Poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Ploiești / Pablo Boggiano

Registro documental en vivo