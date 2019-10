Programación Viernes 11 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Gary Smulyan

Little Miss Halfsteps

Up in Betty’s room

Brett Garsed

If only

Sunny Sumter

Nick of time

Daydream (de Duke Ellington)

Joseph Haydn

Sinfonía en Do mayor, Hob.1, Nº63,

Orquesta de Cámara Orpheus

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Balada en Fa mayor, op.78

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Odisseiy Dimitriedi

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Papillons, op.2

Claudio Arrau, piano

Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00

Georg Frideric Handel

Arias del Acto I de la ópera “Amadigi di Gaula”

Nathalie Stutzmann, contralto

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Leopold Kozeluch

Sinfonía en la menor, “A la francesa”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Joseph Haydn

Trío en Mi mayor, Hob.16, Nº28

Trío Beaux Arts

09.00

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Leonidas Kavakos, violín

Enrico Pace, piano

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

10.00

Franz Liszt

“Tasso: Lamento y Triunfo”, poema sinfónico Nº2

Orquesta Filármónica de Berlín / Herbert Von Karajan.

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en Si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº14 en La mayor, op.21, Nº6, Gerard 498

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

11.00

La gran aldea (Noruega)

Fartein Valen

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

Olav Berg

Concierto para clariente y orquesta

Hakon Véstly, clarinete

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

Thomas Tellefsen

Aire de ballet y En el valle

Oyvind Gimse, chelo

Havard Gimse, piano

12.00

Clásicos a la carta

Richard Strauss

Cuatro últimas canciones

Renée Fleming, soprano

Houston Symphony Orchestra / Christoph Eschenbach

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Mitsuko Uchida, piano

13.00

La música del fauno

Giuseppe Torelli

Concierto para violín y orquesta, op.8, Nº11

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Alexander Glazunov

Cuarteto Nº4 en la menor, op.64

Cuarteto Shostakovich

Germaine Tailleferre (1892 – 1983)

Partita para piano

Judith Pfeiffer, piano

14.00

Frank Martin

Balada para saxofón alto, piano y orquesta

John Harle, saxofón

Ronald Brautigam, piano

Orquesta Real del Concertgebouw / Riccardo Chailly

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío “Kegelstatt”, para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498

Gervase de Peyer, clarinete

Cecil Aronowitz, viola

Lamar Crowson, piano

Edward Elgar

Suite de La corona de la India, op.66

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alois Hába (1893-1973)

Suite para clarinete de cuartos de tono y piano de cuartos de tono Nº1, op.24 (1925)

Jaroslav Chovanec, clarinete de cuartos de tono

Vladimír Koula, piano de cuartos de tono

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº5, para voz y ocho chelos (1938)

Anna Moffo, soprano

Miembros de la American Symphony Orchestra / Leopold Stokowwski

Poul Ruders

“Gong”, de la Trilogía solar (1995)

Orquesta Sinfónica de Odense / Michael Schønwandt

Leo Brouwer

Elegías martianas para flauta y piano (2009)

Dúo Ondina

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Los Conciertos de La 96.7

Te invitamos al Salón de Honor del CCK, para disfrutar de un recital con obras para piano a cargo de Marcelo Balat. El programa incluye la Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111, de Ludwig van Beethoven; y la Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5, de Johannes Brahms.

21.00

Música Nocturna

Antonín Dvořák

Stabat Mater, op.58

Mariana Zvetkova, soprano

Ruxandra Donose, mezzosoprano

Johan Botha, tenor

Roberto Scandiuzzi, bajo

Coro de la Opera de Dresde

Staatskapelle Dresden / Giuseppe Sinopoli

John Stanley (1712–1786)

Concierto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº6

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

23.00

Industria Nacional

Giovanni Battista Pergolesi

Si me amas, si supieras

Johannes Brahms

El hombrecillo de arena

Gustav Mahler

¿Quién inventó esa cancioncilla?

Gabriel Fauré

Las rosas de Ispahan

Carlos Guastavino

La rosa y el sauce

Nani Landau, soprano

Perla Carmona, piano

Grabación de Radio Rivadavia realizada en 25 de abril de 1983

Julián Bautista (1901-1961)

Preludio y danza

Laurindo Almeida, guitarra

Jacobo Ficher (1896-1978)

El gaucho, op.51

Orquesta Sinfónica del Estado / Jacobo Ficher

Tomás Luis de Victoria

O vos omnes qui transitis per viam y O Regem caeli, motetes

Coro del Conservatorio de Música de Morón / Roberto Saccente