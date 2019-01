Programación Viernes 11 de Enero

00.00

07.00

Y la mañana va

Franz Berwald

Obertura de la ópera “La reina de Golconda”

Orquesta Sinfónica de Gävle / Petri Sakari

Frederic Delius

Otoño y Paisaje invernal, de los Bocetos del país del Norte

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Ferruccio Busoni

Sonatina sobre temas de “Carmen”, de Bizet

Geoffrey Douglas Madge, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor

Hermann Baumann, corno

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

08.00



Alexander Glazunov

Obertura solemne, op.73

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Gerald Finzi

Preludio para orquesta de cuerdas

Orquesta de cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

09.00



Leopold Kozeluch

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig

Fredrik Pacius

Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”

Pirkko Törnrvist, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom

Johann Stamitz

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Agathe Backer Grondahl (pianista y compositora noruega, 1847-1907)

Piezas de fantasía para piano, op.39

Natalia Strelchenko, piano

10.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Vilde Frang, volín

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen



Ludwig van Beethoven

Quinteto para oboe, tres cornos y fagot en Mi bemol mayor

Jirí Mihule, oboe

Zdenek Tylsar, Bedrich Tylsar y Rudolf Beránek, cornos

Frantisek Herman, fagot

Anónimo popular irlandés

“Danny Boy”

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

11.00

La gran aldea (España)

Roberto Gerhard

Danzas de Don Quijote

Ana Vega-Toscano, piano

Xavier Montsalvage

Trío Nº1

Trío Arriaga

Ruperto Chapí

Fantasía morisca

Orquesta de la Comunidad de Madrid / José Ramón Encinar

12.00

Clásicos a la carta

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45 (1887)

Agustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº9 en re menor, op.125

Anna Tomova Sintov, soprano

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Peter Schreier, tenor

José van Dam, barítono

Coro del Singverein de Viena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Luis de Milán

Fantasía para vihuela Nº26

Christopher Wilson, vihuela

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Camille Saint-Saëns

Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168

Per Hannevold, fagot

Geir Henning Braaten, piano

Johann Pachelbel

Aria con variaciones en La mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

14.00

Hugo Alfvén

Un cuento del Archipiélago, poema sinfónico op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Joseph Haydn

Cuarteto Nº65 en Mi bemol mayor, op.76, Nº6

Cuarteto Amadeus

Jean-Féry Rebel (1666-1747)

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Kurt Weill (1900-1950)

Mahagonny Songspiel, con texto de Bertolt Brecht (1927)

Meriel Dickinson, soprano

Mary Thomas, mezzosoprano

Philip Landridge e (íen) Ian March, tenores

(bényamin láxon) Benjamin Luxon., baritone

Michael Rippon, bajo

The London Sinfonietta / David Atherotn

Francis Poulenc

Sonata para flauta y piano (1957)

Emmanuel Pahud, flauta

Eric Le Sage, piano

Niccolò Castiglioni (1932-1996)

Altisonanza

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Gianandrea Noseda

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Maurice Ravel

Suite de Daphnis y Chloe Nº2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Mariss Jansons

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata Nº3 para violín y ensamble

Ensamble Romanesca

Selim Palmgren (compositor finlandés, 1897-1951)

Concierto para piano y orquesta Nº2, op.33, “El río”

Juhani Lagerspetz, piano

Orquesta Filarmónica de Turku / Jacques Mercier

19.00

Hector Tosar (compositor uruguayo 1923 y 2002)

Toccata

Orquesta del Sodre de Montevideo / Lamberto Baldi

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para Cuerdas Nº 14 en Sol K.387

Cuarteto Harmony

Piotr Ilich Tchaikowsky

Capricho Italiano

Orquesta Sinfónica de la RCA Victor / Kiril Kondrashin

20.00

Ciclos (Conciertos para vientos de Mozart)

Wolfgang Amdeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta N°1 en Sol mayor, K.314

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta N°2 en Mi bemol mayor, K.417

Alan Civil, corno

Orquesta Philharmonia de Londres / Otto Klemperer

Mily Balakirev

Islamey. Fantasía oriental, para piano

Gary Graffman, piano

21.00

Música Nocturna

Hanns Eisler (1898-1962)

Sinfonía alemana, op.50

Hendrikje Wangemann, soprano

Annette Markert, contralto

Gert Gütschow y Volker Schwarz, oradores

Coro Ernst Senff / Sigurd Brauns

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Lothar Zagrosek

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

Concierto con chelo obligado en Re mayor

Academia de Música Antigua de Berlín

Enrique Granados

Allegro de concierto

Daniel Ligorio, piano

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Fa mayor, Hob.II:23

Péter Pongrácz y Bertalan Hock, oboes

András Medveczky y Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile y András Nagy, fagotes

Edward Elgar

Suite de La corona de la India, op.66

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

23:00

Industria Nacional

Alberto Favero (1944)

Elegía para el planeta Tierra

Cuarteto de la Universidad Nacional de La Plata

Maurice Ravel

Concierto en Sol para piano y orquesta

Estela Kersenbaum, piano

Orquesta de la Radio de Bratislava / Dennis Burkh

Anónimo (Códice Calixtino)

Dum Pater Familias, himno

Annnua Gaudia, conductus

Regi perennis glorie, tropo

Anónimo (Códice Las Huelgas)

Belial vocatur, motete conductus

Surrexit de tumulo, conductus

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía

María Teresa Luengo (1940)

Vi un mar de cristal y fuego. Ensamble en tres tiempos

Saúl Martín y Jorge Slivskin, flautas

Norberto García, violín

Martín Devoto, chelo

Amalia Del Giudice, clarinete

Eva Lopszycf, piano

Diana Lopszyc, dirección