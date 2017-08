Programación Viernes 11 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Manhattan Jazz Orchestra

It don’t mean a thing

Some skunk funk

Lage Lund

Unanswered call of the wild

Cleo Laine

Willow weep for me (de Ann Ronell)

Fine and mellow (de Billie Holiday)

00.30

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Rosamunde

01.00

Tiempos Modernos

Nicola Porpora

Acto primero de la ópera Germanico in Germania

Max Emanuel Cencic, contratenor

Julia Lezhneva y Hasnaa Bennani, sopranos

Gyorgy Hanczar, tenor

Capella Cracoviensis / Jan Tomasz Adamus

Teatro Juliuz Slowacky de Cracovia, 27 de enero de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº19 en sol menor, op.49, Nº1

Emil Gilels, piano

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en Si bemol mayor

María Tipo, piano

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Peter von Winter

Concierto para fagot y orquesta en do menor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Jean Sibelius

En Saga, poema sinfónico op.9

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt

Polonesa melancólica en do menor

Leslie Howard, piano

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.76, Nº4, “Aurora”

Cuarteto Amadeus

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Tommaso Albinoni

Sinfonía para cuerdas en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn

Rondo caprichoso para piano en Mi mayor, op.14

Murray Perahia, piano

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Johann Sebastian Bach

Concierto Nº1 para tres claves y orquesta en re menor, BWV 1063

Zoltán Kocsis, piano

Sándor Falvai, piano

András Schiff, piano

Hector Berlioz

Romeo y Julieta, op.17. “Escena de amor”

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Andante festivo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt

Rapsodia española

Evgeny Kissin, piano

Johann Peter Hartmann

Andantino y ocho variaciones para violín, chelo y piano

Ensamble Tre Musici

Alejandro García Caturla (cubano, 1906-1940)

Tres danzas cubanas

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Robert Schumann

Cuentos de hadas, para clarinete, viola y piano, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

08.00



Frank Bridge

Cereza madura, Aire de Londonderry y Sir Roger de Coverley, canciones populares irlandesas

Cuarteto Delmé

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora ienei, piano

Isabella Leonarda

Sonata para dos violines, chelo y bajo continuo, op.16, Nº1

Capella Strumentale del Duomo di Novara

09.00



Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Wolfgang Sawallisch

Ludwig van Beethoven

Obertura Egmont, op.84

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Carl Stamitz

Cuarteto concertante en Sol mayor, op.14, Nº2

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Federico Mompou

Preludio, coral y cuna, de la Suite Compostelana

Andrés Segovia, guitarra

10.00

El artista de la semana

Khatia Buniatishvili

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Khatia Buniatishvili, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Paavo Järvi

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

11.00

La gran aldea (Bélgica)

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº3 en La mayor, op.25

Misha Keylin, violín

Orquesta Filarmónica Janácek / Dennis Burkh

Guillaume Lekeu

Fantasía para orquesta sobre dos aires populares angevinos

Orquesta Filarmónica de Lieja / Pierre Bartholomee

Eva Dell’Acqua

J’ai vu passer l’hirondelle

Natalie Dessay, soprano

Orquesta Sinfónica de Berlín / Michael Schonwandt

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Cuarteto Nº14 en re menor, D.810, “La muerte y la doncella”

Cuarteto Amadeus

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondo caprichoso en la menor, op.28

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Wolfgang Amadeus Mozart

“Lacrimosa” del Réquiem en re menor, K.626

Wilma Lipp, soprano

Hilde Rössel-Majdan, contralto

Anton Dermota, ternor

Walter Berry, bajo

Wolfgang Meyer, órgano

Sociedad Coral de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Giuseppe Verdi

Preludio al primer acto de La traviata

Orquesta Sinfónica de Londres / Vilem Tausky

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Robert Schumann

Tres romanzas, op.94

Maurice Gendron, chelo

Jean Françaix, piano

Étienne Méhul (1763 – 1817)

Sinfonía Nº2 en Re mayor

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

Pieter Hellendaal (1721-1799)

Concerto grosso en Fa mayor, op.3, Nº3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

14.00

El compositor de la semana

Paul Hindemith

Octeto para clarinete, fagot, corno, violín, dos violas, chelo y contrabajo

Solistas de Berlín

Giuseppe Sammartini

Concierto para flauta dulce y orquesta en Fa mayor

Per Brochmann, flauta

Solistas de Trondheim / Bjarne Fiskum

Edward Elgar

Allegro de concierto

Peter Pettinger, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Joaquín Turina

Sevillana. Fantasía, op.47

Julian Bream, guitarra

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta N°2 en do menor, op.77

Rafael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Toshio Hosokawa (1955)

Paisaje II

Kaoru Nakayama, arpa

Cuarteto Arditti

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (El “ciclo judío” de Ernest Bloch 5º Parte)

Ernest Bloch

Avodath Hakodesh

Louis Berkman, barítono

Coro Zemel

Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon

21.00

Música Nocturna

Gustav Mahler

Sinfonía Nº6 en la menor, Trágica

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en Re mayor, op.3, Nº2

The Purcell Quartet

Ermanno Wolf-Ferrari

Tres impromptus, op.13

Horst Göbel, piano

Louis Spohr

Popurri para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner

23:00

Industria Nacional

Dante Grela (1941)

Del espacio y de la luz

Ana María Correa, piano

Anton Bruckner

Ave Maria y Os justi meditabur, motetes

Jorge Viñas

El sueño de la vendimia

Coro Polifónico Nacional / Carlos López Puccio

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 7 de noviembre del año 2002

Dmitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

Sol Gabetta, chelo

Mihaela Ursuleasa, piano

Virtù Maragno (1928-2004)

Scherzo sinfónico

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín” / Mario Benzecry

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA, el 5 de julio del año 2014