Programación Viernes 10 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Kenny Rampton

P.B.funk

Full gainer

Lorraine Desmarais

When I fall in love

Love

Anita Wardell

Come rain or come shine

Spring is here

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Wolfgang Sawallisch

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Gustav Mahler

“Donde suenan las hermosas trompetas”, de las Canciones del Cuerno mágico de la juventud

Lucia Popp, soprano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

George Frideric Handel

Concierto para órgano y orquesta en Fa mayor, op.4, Nº4

Johann Aratore, órgano

Orquesta de Cámara del Festival Handel / John Tinge

08.00

Karl Goldmark

En Italia, obertura op.49

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Johann Nepomuk Hummel

Gran rondó brillante para flauta y piano en Sol mayor, op.126

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

William Alwyn

Cuarteto para cuerdas Nº3

Cuarteto de Cuerdas de Londres

09.00



Compartimos el concierto que ofrecieron el viernes pasado en el auditorio de la radio, la soprano Carla Filipcic Holm, la flautista María Cecilia Muñoz y el pianista Fernando Pérez, en el inicio de la duodécima temporada del ciclo Los Conciertos de la 96.7

10.25



Aram Khachaturian

Poema triunfal

Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko

Ferruccio Busoni

Tres hojas de álbum para piano

Geoffrey Douglas Madge, piano

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jouni Kaipainen

Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.65

Marko Ylönen, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio Finesa / Hannu Lintu

Selim Palmgren

Sonata para piano en re menor, op.11

Izumi Tateno, piano

12.00

Clásicos a la carta

Antonín Dvořák

Tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Francis Poulenc

Selección de las Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

Suite del ballet Pulcinella

The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Leonidas Kavakos, violín

Patrick Demenga, chelo

Enrico Pace, piano

Johannes Hieronymus Kapsberger (c. 1580-1651)

Toccata segunda

Paul O’Dette, chitarrone

14.00

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Mijail Simonyan, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kristjan Järvi

Mateo Flecha (1481–1553)

La bomba (ensalada)

Ensamble La Colombina

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Sergei Prokofiev

Sinfonía N”2 en re menor, op.40 (1925)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seii Ozawa

Kazuo Fukushima (1930)

Mei, para flauta sola

Peter-Lukas Graf, flauta

Jon Øivind Ness (1968)

Darei Tili!

Cuarteto Ametri

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Bernhard Wulff, la Sinfónica interpretará Pájaros exóticos, de Olivier Messiaen; Música para cuerdas, percusión y celesta, de Bela Bartók; y Lágrimas de Mariano Etkin. Además, Amalia Pérez actuará como solista en el Concierto para flauta y orquesta de Carl Nielsen.

21.30

Música Nocturna

Giuseppe Verdi

Cuatro piezas sacras

Sharon Sweet, soprano

Coro Ernst-Senff

Orquesta Filarmónica de Berlín / Carlo Maria Giulini

Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº2, op.82

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Sol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara “Ferenc Erkel” de Budapest

Erik Satie

Piezas frías

Alexandre Tharaud, piano

23:00

Industria Nacional

Washington Castro

Retablo de Notre Dame

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Mario Perusso

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 6 de marzo de 1982

Karol Szymanowski

Nueve preludios para piano, op.1

Pía Sebastiani, piano

Carlos Roqué Alsina

Tan tango, para violín, chelo y bandoneón

Ensamble Músicavanti

Jorge Gómez Crespo

Canción de cuna y Bailecito

Juan Falú

Laurel

Pablo Márquez, guitarra