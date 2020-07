Programación Viernes 10 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke’s / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar

Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría

Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd

Pavana para virginal en la menor

Timothy Roberts, virginal

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 en sol menor, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch

Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)

István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Ich bin der Schneider Kakadu” de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de El empresario, K.486

Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignacy Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Andrzej Stefanski, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Zurich / Edmond de Stoutz

Ludwig Van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

George y Ira Gershwin

“Embraceable you”, “Nice work if you can get it“, “I got rhythm” y “Summertime”

Barbara Hendricks, soprano

Katia y Marielle Labeque, pianos

Carl Maria Von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor

The English Concert / Andrew Manze

Jean Françaix

Quinteto para vientos Nº1

Quinteto de vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

Alexander Borodin

Pequeña suite

Marco Rapetti, piano

Benjamin Britten

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Do mayor, op.36

Cuarteto Maggini

11.00

La gran aldea (Rumania)

Sigismund Toduta

Cuatro tablaturas para laúd de Valentin Greff Bakfark

Orquesta de Cámara de Bucarest / Paul Popescu

Georges Enescu

Cuarteto con piano Nº1 en Re mayor, op.16

Anton Diaconu, violín

George Haag, viola

Dan Prelipcean, chelo

Ivonne Piedemonte, piano

George Enescu

La voz de la naturaleza

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Remus Georgescu

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Magnificat en Re mayor

Dawn Upshaw y Penelope Jensen, sopranos

Marietta Simpson, mezzosoprano

David Gordon, tenor

William Stone, barítono

Coro de Cámara y Orquesta Sinfónica de Atlanta

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca

Nuevo Grupo Musical Filarmónico de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Frantisek Veselka, violín

Milena Dratvová

13.00

Complemento musical

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Carl Czerny

Gran sonata brillante

Duo Tal & Groethusen

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

14.00

Artista de Moda

15.00

Complemento musical

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor, C.140

Ensamble Romanesca

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Conciertos CCK

22.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº3 en la menor, BWV 827

Mario Videla, clave

Carlos Guastavino

– La rosa y el sauce

– El único camino

– Elegía para un gorrión

– Campanilla, ¿a dónde vas?

José Cura, tenor

Eduardo Delgado, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, RV.455

Andrés Spiller, oboe

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Robert Schumann

Papillons, op.2

Daniel Levy, piano

23.00

Después del Concierto