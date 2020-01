Programación Viernes 10 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hoboken 7, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Andante y variaciones para piano a cuatro manos en Si bemol mayor, op.83a

Hector Moreno y Norberto Capelli, piano

Henry Purcell

Suite la de la música incidental de “Bonduca, o La heroína británica”

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

08.00

Francis Poulenc

Sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

Ensamble Nash

Anton Arensky

“Siluetas”, suite para orquesta Nº2, op.23

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

George Frideric Handel

Lucrezia, cantata HWV145

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

Franz Liszt

“La bendición de Dios en la soledad”, de las Armonías poéticas y religiosas

Leslie Howard, piano

Moritz Moszkowski

Danzas españolas, Libro Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataulfo Argenta

10.00

Arnold Bax

Una leyenda, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascal Le Corre, piano

Ferdinand David

Concertino para trombón y orquesta en Mi bemol mayor, op.4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

11.00

La gran aldea (Rusia)

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº1 en Fa mayor, op.6,

Alexandre Dossin, piano

Nicolai Miaskovski

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.44

Grigori Feigin, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Alexander Dmitriev

12.00

Clásicos a la carta

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, “Aurora”

Cuarteto Amadeus

Piotr Ilich Chaikovsky

Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32

Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Antonin Dvořák

“Canción a la luna”, de la ópera Rusalka

Anna Netrebko, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

13.00

La música del fauno

Johann Christian Bach

Concierto para fagot y orquesta en Mi bemol mayor

Jözsef Vajda, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Igor Stravinsky

Septeto para clarinete, fagot, corno, piano, violín, viola y chelo

European Soloists Ensemble

Charles Tomlinson Griffes (1884-1920)

Tres piezas de fantasía para piano, op.6

Garah Landes, piano

14.00

Richard Strauss

Don Juan, poema sinfónico op.20

Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta traversa, viola da camba y cembalo en sol menor

Ensamble Bassorilievi

Isaac Albéniz

Concierto para piano y orquesta Nº1 en la menor, op.78, “Concierto fantástico”

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alois Hába (1893-1973)

Cuarteto N°3 en sistema microtonal

Cuarteto Stamitz

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Concierto madrigal para dos guitarras y orquesta

Pepe y Ángel Romero, guitarra

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

——–

Dietrich Buxtehude

Nun bitten wir den Heiligen Geist, BuxWV 209

Enzio FOrsblom, órgano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Angel Lasala

De las serranías

Vera Arnosova, piano

Elias Gurevich, violín

Mauricio Veber, cello

Modest Mussorgsky

Introducción y Polonesa de la ópera Boris Godunov (arreglo de Rimsky-Korsakov)

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Oded Zehavi (compositor israelí nacido en 1961)

Concierto para viola y orquesta

Rivka Golani, viola

Orquesta Sinfónica de Haifa / Stanley Sperber

Dietrich Buxtehude

Chacona en mi menor para órgano (versión para orquesta de Carlos Chávez)

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

19.00

Francis Poulenc

Suite del ballet Las ciervas

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baden Baden / Marcello Viotti

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en Fa mayor, op.57, Appassionatta

Alfred Brendel, piano

Sergei Prokofiev

Sueños, poema sinfónico N°6

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Vladimir Ashkenazy

20.00

Ciclos (Géneros desprendidos)

Autor anónimo

Tres motetes del Códice de Montpellier (s. XIII)

Anónimo IV

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en La mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Frédéric Chopin

Preludio para piano en do sostenido menor, op.45

Claudio Arrau, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Obertura La gran pascua rusa, op.36

The Philharmonia / Yevgeny Svetlanov

——

Federico Mompou

Selección de Música callada

Arcadi Volodos, piano

21.00

Música Nocturna

Alexander von Zemlinsky

Sinfonía lírica, op.18

Deborah Voigt, soprano

Bryn Terfel, barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Giuseppe Sinopoli

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº4 en La mayor, op.45

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

Gabriel Fauré

Nocturno Nº5, op.37

Pascal Rogé, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en mi menor

Camerata Köln

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº1

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Sarrebruck / Michele Carulli

Felix Mendelssohn

“Infelice”, aria de concierto, op.94

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Maxim Vengerov, violín

Orquesta La Scintilla / Adam Fischer

23.00

Industria Nacional

Fernando Tavolaro

Concierto para un guapo, para guitarra y orquesta de cuerdas

Eduardo Isaac, guitarra

Orquesta de Cámara 676 / Danniel Zisman

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Szymsia Bajour, piano

Aldo Antognazzi, piano