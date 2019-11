Programación Viernes 1 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Ernie Wilkins

Speedway

58 Market Street

Top Brass

Paolo di Sabatino

Driving blues

Lucy Reed

No moon at all

There he goes

A trout, no doubt

William Alwyn

Sinfonietta para orquesta de cuerdas

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / David Lloyd-Jones

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Waverley, obertura de concierto, op.1

Staatskapelle de Dresde / Colin Davis

Emanuel Elenescu

Rapsodia rumana para violín y orquesta

Ion Voicu, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Emanuel Elenescu

Sergei Rachmaninov

Cinco etudes tableaux, op.39: Nº6 a 10

Vladimir Ashkenazy, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12

Jed Wentz y Marion Moonen, flautas

Ensamble Musica ad Rhenum

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trio Rautio

Ralph Vaughan Williams

Una sinfonía pastoral

Margaret Price, soprano

Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

09.00



Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

Richard Wagner

Obertura y bacanal de Tannhäuser

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Edo de Waart

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Real Orquesta de Cámara de Suecia / Mats Liljefors

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en Re mayor, op.137, Nº1, Deutsch 384

Andrés Cárdenes, violín

David Deveau, piano

10.00

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Orquesta de Cámara Dvorák / Libor Pesek

Arthur Bliss

Tríptico para piano

Philip Fowke, piano

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00

La gran aldea (México)

Blas Galindo

Sinfonía Nº 2

Orquesta de Louisville / Jorge Mester

Samuel Zyman

Sonata concertante para violín y piano

Timothy Klabunde, violín

Stefanie Jacob, piano

Federico Ibarra

“Notre Dame”, de la ópera Antonieta

Grace Echauri, mezzosoprano

Coro y Orquesta Sinfónica de Aguascalientes / Román Revueltas

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, op.15 D.760

Yevgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev

Pedro y el lobo

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Ondrej Lenárd

Richard Strauss

Aria de Zerbinetta de la ópera Ariadna en Naxos, op.60

Sumi Jo, soprano

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Paolo Olmi

Antonio Lauro

Natalia, vals para guitarra

Gerald Garcia, guitarra

13.00

La música del fauno

Alfredo Casella

Sinfonía Nº2 en do menor, op.12

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Heinrich Franz von Biber

Sonata Nº2 de las Sonatas “Tam aris quam aulis servientes”

The Rare Fruits Council

14.00

Ernö Dohnányi

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.5

Martin Roscoe, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Fedor Gluschenko

Ignaz Moscheles (1798-1870)

Divertimento a la saboyana en La mayor, op.78

Kazunori Seo, flauta

Makoto Ueno, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Béla Bartók

Tres escenas aldeanas (1926)

Lois Winter, mezzosoprano

Joan Fuerstman, contralto

Camerata Singers

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Paul Dessau (1894-1979)

Cuarteto Nº7

Nuevo Cuarteto de Leipzig

Thea Musgrave (1928)

De la oscuridad hacia la luz, para chelo y orquesta (2017)

Josephine Knight, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Clark Rundell

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de La 96.7

Víctor Torres (barítono), Eugenia Montalto (flauta), Agustina Meroño (viola da gamba) y Jorge Lavista (órgano) se presentan en nuestro Auditorio para ofrecernos un recital de música barroca. De Monteverdi a Bach, podremos escuchar arias, sonatas, corales y canciones.

20.00

Ciclos (Las tres sonatas para piano de Ginastera)

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº1 (1952)

Luis Ascot, piano

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº2 (1981)

Santiago Rodríguez, piano

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº3, op.55 (1982)

Alexander Panizza, piano

Frédéric Delius

En un jardín de verano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

21.00

Música Nocturna

Leonard Bernstein

Sinfonía Nº3, “Kaddish” (versión revisada de 1977)

Nadine Sierra, soprano

Josephine Barstow, oradora

Coro, Voces Blancas y Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº4

Albert Guinovart, piano

Heinrich Schütz

Tres madrigales de la colección Madrigales italianos

Jill Feldman e Isabelle Poulenard, sopranos

René Jacobs, contratenor

Lynton Atkinson, tenor

Michael Schopper, bajo

Ensamble Concerto Vocale / René Jacobs

François Joseph Gossec

Sinfonía en Fa mayor, op.12, Nº6

London Mozart Players / Matthias Bamert

Francis Poulenc

Sonata para violín y piano

Patricia Kopatchinskaja, violín

Polina Leschenko, piano

Capel Bond (1730-1790)

Concierto Nº1 en Re mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments / Roy Goodman

23.00

Industria Nacional

Rolando Mañanes

Límites (1994)

Santos Maggi, bandoneón

Jorge Schiarinchi, clarinete

Gerardo García, corno

Leo Viola, chelo

Sergio Prota, percusión

Rolando Mañanes, director

Joseph Bonnet

Variaciones de concierto

Osvaldo Guzmán, órgano

Grabado en el órgano de la Basílica del Santísimo Sacramento de Buenos Aires

Arias de las óperas La flauta mágica de Mozart, La fanciulla del West de Puccini y Margarethe de Gounod

Ricardo Casinelli, tenor

Orquesta de la Opera de Sttutgart / Alexander von Pitamic

Enrique Mario Casella (1891-1948)

Al pie de la ventana

Marcela Méndez, arpa

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola y continuo en re menor, BWV 1029r

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave