Programación Viernes 1 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Canción de cuna en Re bemol mayor, op.57 y Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”

The English Concert / Trevor Pinnock

08.00



Claude Debussy

Tres canciones tempranas: Romance, Las campanas y Mandolina

Jessye Norman, soprano

James Levine, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Alexander Scriabin

El Poema del Extasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

09.00



George Frederick Pinto (compositor inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / Andre Anichanov

10.00

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV 806

Piotr Anderszewski, piano

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Malcolm Arnold

Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77

Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines

Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin

11.00

La gran aldea (Francia)

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para voz y orquesta Nº3

Guillemete Laurens, mezzosoprano

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Napoleón Coste

Gran serenata para guitarra, op.30

Shin-ichi Fukuda, guitarra

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

12.00

Clásicos a la carta

Carl Maria von Weber

Quinteto para clarinete y cuerdas, op.34

Benny Goodman, clarinete

Cuarteto de Cuerdas de Berkshire

Amilcare Ponchielli

“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda

Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

Giacomo Puccini

“Recondita armonia” de la ópera Tosca

Luciano Pavarotti, tenor

Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Mijail Glinka

Gran sexteto en Mi bemol mayor

Ensamble Capricorn

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº3, op.81

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

14.00

Nicola Porpora

Salve Regina en Fa mayor

Sonia Prina, contralto

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Samuel Wesley (1766-1837)

Sinfonía en La mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Pancho Vladigerov (1899-1978)

Divertimento para orquesta de cámara

Orquesta de la Radio y Televisión de Bulgaria / Alexander Vladigerov

Leo Brouwer (1939)

El Decamerón negro

Eduardo Fernández, guitarra

Unsuk Chin (1961)

Šu. Concierto para sheng y orquesta

Wu Wei, sheng

Orquesta Philharmonia de Radio France / Myung Whun Chung

Grabado en vivo en el Teatro del Châtelet de París el 1° de julio de 2012

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Piotr Ilych Chaikowsky

“1812”, obertura op.49

Orquesta Sinfónica de Mineapolis / Antal Dorati

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Maurizio Pollini, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas, cuerdas y continuo RV532

James Tyler y Douglas Wotton, mandolinas

Orquesta Saint Martin in the fields / Neville Marriner

Mili Balakirev

Obertura sobre un tema de marcha española

Orquesta Sinfónica de Singapur / Choo Hoey

Camille Saint Saëns

Habanera para violín y orquesta, op.83

Marat Bisengaliev, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Johannes Wildner

19.00

Franz Ignaz Beck (1734-1809)

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4

Orquesta de Cámara de Inglaterra del Norte / Nicholas Ward

Heitor Villa-Lobos

Choro para guitarra Nº1

Víctor Pellegrini, guitarra

Hector Panizza

Cuatro canciones en francés

Victor Torres, baritono

Fernando Perez, piano

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Takács

20.00

Ciclos (Conciertos para vientos de Mozart)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para flauta, oboe, fagot, corno y orquesta en Mi bemol mayor, K.297b

Orquesta de Cámara de Basilea / Umberto Benedetti Michelangeli

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante para flauta y orquesta en Do mayor, K.315

James Galway, flauta

Orquesta del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

André Caplet

Septeto para cuerdas vocales e instrumentales

Sharon Coste y Sandrine Piau, sopranos

Ensamble Música Oblicua

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

Variaciones Goldberg, aria y treinta variaciones, BWV988

Rosalyn Tureck, piano

Evencio Castellanos

Santa Cruz de Pacairigua, suite sinfónica

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Charles Gounod

Cuarteto para cuerdas Nº3 en la menor

Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

Alessandro Scarlatti

“Già nel seno”, de la ópera Telemaco

Daniella Barcellona, mezzosoprano

Concerto de’ Cavalieri / Marcello di Lisa

23:00

Industria Nacional

Luis Arias (1940)

Polarizaciones

Orquesta Sinfónica Nacional / Jacques Bodmer

Registro documental

Johann Kaspar Mertz

Fantasía sobre motivos de la ópera ‘Rigoletto’ de Verdi

Sergio Moldavsky, guitarra

Fabián Máximo (1961)

El hombre silvestre en la naturaleza, con texto de Marc de Civrieux

Fabiola Masino, soprano

Víctor Torres, barítono

Guillermo Tejada, trompeta

Gerardo Cavanna, percusión

Carlos Vega, contrabajo

Fabián Máximo, piano

César Franck

Final

Rafael Farreyra, órgano

Grabado en el órgano Cavaillé-Coll de la Basílica del Sagrado Corazón de Buenos Aires