Programación Viernes 1 de Enero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Gabriel Fauré

Claro de Luna, op.46, Nº2 y Otoño, op.18, Nº3

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Enrique Granados

El amor y la muerte y Epílogo, de la suite Goyescas, op.11

Alicia de Larrocha, piano

Antonín Dvorak

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Nathan Milstein, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Arnold Bax

Scherzo sinfónico

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Jacques Ibert

Capricho para diez instrumentos

Erwartung Ensemble

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Georg Philipp Telemann

Obertura para flauta, cuerdas y bajo contínuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº33 en Si mayor, op.56, Nº1

Artur Rubinstein, piano

07.00

Y la mañana va

Julius Fučik

“Marinarella”, obertura gitana, op.215

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johan Peter Emilius Hartmann

Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor

Elisabeth Schneider, violín

Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para flauta y orquestra: Idilio, Serenata a Mabel y Leyenda pastoral

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Joseph Haydn

Sinfonía Nº6 en Re mayor, Hob.1 Nº6, “La Mañana”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Vincent D’Indy

Retratos de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura, introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43

Orquesta Filarmónica de Turku / Leif Segerstam

Charles Koechlin

“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violin

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

Mario Castelnuovo Tedesco

Eglogas para flauta, clarinete y guitarra, op.206

Gabriela Galván, flauta

Liliana Segal, clarinete

Esteban Colucci, guitarra

Henry Purcell

Selección de la música incidental de la mascarada “Timón de Atenas”

Nancy Argenta, soprano

Christopher Foster, bajo barítono

Paul Agnew, tenor

Brian Bannatyne-Scott, bajo

Ann Monoyios, soprano

Coro del The English Concert

The English Concert/ Trevor Pinnock

Sandor Veress (húngaro, 1907-1922)

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.81

Hae-Won Chan, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Mauro Giuliani

Rossiniania Nº1, op.119

Pepe Romero, guitarra

Mieczyslaw Karlowicz

Olas que regresan, op.9

Orquesta Sinfónica Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

