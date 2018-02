Programación Viernes 09 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

The Adderley Brothers

A little taste

Caribbean cutie

Hank Jones y Charlie Haden

Down by the riverside

Take my hand precious lord

Adam Hall & The Velvet Playboys

When is party time down south

I’ve got the world on a string

We’re done

Leo Weiner

Suite para pequeña orquesta, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura de El murciélago

Orquesta de la Opera de Viena / Alfred Scholz

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, Libro I, op.19

Martin Jones, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Ryom 210

János Rolla, violín y dirección

Orquesta de Cámara Franz Liszt

08.00



Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos

Polly Ferman, piano

Alban Berg

Marcha, de las Tres piezas para orquesta, op.6

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Andrea Grossi (compositor italiano, 1660-1696)

Sonata para trompeta y cuerdas Nº10, op.3

Ede Inhoff, trompeta

Orquesta de cámara de la Opera Estatal de Hungria

Ralph Vaughan Williams

“Canción para todos los mares, todos los barcos”, de la Sinfonía Nº1, “Del Mar”

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paul Daniel

09.00

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de “La Bella Molinera”, op.160

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

George Frideric Handel

Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”

Renée Fleming, soprano

Susan Graham, mezzosoprano

Natalie Dessay, soprano

Kathleen Kuhlmann, contralto

Les Arts Florissants / William Christie

10.00

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas Sinfónicas, op.45

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

11.00

La gran aldea (Francia)

Georges Bizet

Nocturno en Fa mayor, Variaciones cromáticas y Caprichos Nº1 y Nº2

Par Setrak, piano

Henri Dutilleux

Sinfonía Nº1

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Gabriel Fauré

Los regalos, op.46, Nº1

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

12.00

Clásicos a la carta

Anton Arensky

Trío Nº1 en re menor, op.32

Vovka Ashkenazy, piano

Richard Stamper, violín

Christine Jackson, chelo

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº16 en Mi bemol mayor, K.428

Cuarteto Roth

Ernest Chausson

Noche de fiesta, poema sinfónico op.32

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Bélgica / José Serebrier

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº6 de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

14.00

El compositor de la semana

Ferruccio Busoni

Final del segundo prólogo de la ópera Doctor Fausto

Dietrich Henschel, barítono (Fausto)

Kim Begley, tenor (Mefistófeles)

Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon / Kent Nagano

Ernö Dohnányi

Tres piezas para piano, op.23

Martin Roscoe, piano

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Manuel de Falla

Fantasía bética para piano

Alicia de Larrocha, piano

Grazyna Bacewicz (1909-1969)

Trío para arpa, oboe y percusión

Mariusz Pędzialek, oboe

Anna Sikorzak-Olek, arpa

Jan Pilch, percusión

Alla Palova (1952)

Nostalgias de la vieja Nueva York (2002)

Orquesta Filarmónica de Moscú / Rossen Milanov

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Paul Dukas

El aprendiz de hechicero

Nueva Orquesta Filarmónica / Armin Jordan

Jean Marie Leclair

Sonata para dos violines en La mayor, op.3 Nº2

Dominique D’Arco – Raymond d’Arco, violines

Isaac Albéniz

“Sevilla” y “Granada”, de la Suite española

Orquesta New Philharmonia / Rafael Frühbeck de Burgos

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor.

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

19.00

Alexander Glazunov

Dos valses de concierto: Nº.1, op.47 y Nº2 op.51

Orquesta Phlharmonia / Yevgeny Svetlanov.

Giuseppe Torelli

Sonata para trompeta barroca y orquesta en Re mayor

Niklas Eklund, trompeta barroca

Ensamble Barroco de Drottninghoolm / Nils-Erik Sparf

Eduardo Fabini (Compositor uruguayo 1882-1950)

Mañana de Reyes

Orquesta Sinfonica del Sodre de Montevideo / Lamberto Baldi

Vincenzo Bellini

Tres canciones de cámara

Javier Camarena, tenor

Angel Rodriguez, piano

20.00

Ciclos (América precolombina)

Erwin Schulhoff

Música del ballet Ogelala. Ballet misterio en un acto basado en una antigua historia mexicana (1925)

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Israel Yinon

Adam Krieger (1634-1666)

El vino del Rin, El poder del amor reina día y noche y No ha sido fiel al compromiso, canciones

Andreas Scholl, contratenor

Karl Ernst Schröder, laúd

Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines

Alix Verzier, chelo

Markus Märkl, clave

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, “Hammerklavier”

Alfred Brendel

Gustav Holst

Egdon Heath

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd-Jones

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en La mayor, op.1, Nº9

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Rinaldo Alessandrini, clave

Pascal Monteilhet, tiorba

Maurice Ravel

Cantos populares

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Myung-Whun Chung, piano

Leopold Hofmann

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Sergio Ciomei

23:00

Industria Nacional

Andrés Gaos

Fragmentos de la ópera Amor vedado, con libreto del compositor

Martha Matheu, soprano

Albert Montserrat, tenor

José Antonio López, barítono

Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Orquesta Sinfónica de Galicia / Víctor Pablo Pérez