Programación Viernes 03 de Febrero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Russell Malone

Honeybone

Pocketwatch

Mark de Clive-Lowe y la Rotterdam Jazz Orchestra

Blues for Six

Heaven

Música Nuda

Lei colorera

Una notte disperata

——————-

Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

01.00

Tiempos Modernos

Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

David McCarroll, Benjamin Marquise Gilmore, Julie Svecena

y Sarah Tubbia Ryan, violines

Vaida Rozinkaite y German Clavijo, viola

Kate Gould y Juan Perez de Albeniz, chelo

Centro de Convenciones, Villa La Angostura, 28 de enero de 2017

VII edición del festival de los 7 lagos-

Frank Martin

Pequeña sinfonía concertante para piano y orquesta, op.54

Pedja Muzijevic, piano

Orquesta de cámara de Saint Paul / Christian Zacharias

Ordway Concert Hall Saint Paul EEUU, 6 de junio de 2015

02.00

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

John Danyel

Tiempo, cruel tiempo

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Benjamin Britten

Suite sobre melodías folklóricas inglesas, “A Time There Was…”, op.90

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Folia” (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Jaap Schröder y Jacques Holtman, violines

Anner Bylsma, chelo

Gustav Leonhardt, clave

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la opereta “La bella Galatea”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

George Enescu

Rapsodia rumana Nº1, op.11 Nº1

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Kenneth Jean

Fritz Kreisler

Tamborín chino y Capricho vienés

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº4 en Re mayor, op.43

András Adorján, flauta

Orquesta de cámara de Munich / Hans Stadlmair

08.00

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Félix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Antonio Vivaldi

Concerto grosso en re menor

Los solistas de Zagreb

09.00

Franz Liszt

Gran dúo concertante para violín y piano sobre la romanza “Le Marin”, de Charles Lafont, catálogo Searle 128

Chris Nichollls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Enso

Wolfgang Amadeus Mozart

Recitativo y rondó de Fiordiligi de la ópera Così fan tutte, K.588

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

10.00

El artista de la semana

Jean-Guihen Queyras

Antonin Dvorak

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Filarmónica de Praga / Jiri Belohlavek

————————-

John Ireland

Decoraciones

Eric Parkin, piano

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Aaron Copland

El poni rojo

New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland

Amy Beach

Trío en la menor, op.150 (1938)

Romantic Chamber Group of London

Ferde Grofé

Concierto para piano y orquesta en Re mayor

Jesus Maria Sanroma, piano

Rochester Philharmonic Orchestra / Ferde Grofé

12.00

Clásicos a la carta

Pablo de Sarasate

Jota aragonesa, op.27

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura-fantasía según Shakespeare

Orquesta Filarmonia de Cracovia / Johannes Wildner

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de la ópera Don Giovanni

Mojca Erdmann, soprano

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Rolando Villazón, tenor

Ildebrando D’Arcangelo, bajo-barítono

Mahler Chamber Orchestra / Yannick Nézet-Séguin

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Jean Fournier, violin

Ginette Doyen, piano

Registro de 1952

——————————-

Arthur Bliss (1891-1975)

Dos estudios para orquesta, op.16

Orquesta Filarmónica del Norte de Inglaterra / David Lloyd-Jones

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Maria Tipo, piano

14.00

El compositor de la semana

François Couperin

Cuarto ordre de la colección Les nations

Ensamble Musica ad Rhenum

—————————

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, “Italiana”

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

15:00

Música documental (los siglos XX y XXI)

Sándor Veress (1907-1992)

Trío para cuerdas (1954)

Trío Contrechamps

Peter Lieberson (1946-2011)

Canciones de Neruda (2005)

Kelly O’Connor, mezzosoprano

Orquesta Nacional de Francia / Giancarlo Guerrero

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio France el 19 de febrero de 2015

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Té para dos (Donna Caroll y Oscar López Ruiz)

20.00

Ciclos (Ravel, obra orquestal)

Maurice Ravel

Dafnis y Cloe, música de ballet (1912)

Coro y Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Yannick Nézet-Séguin

21.00

Música Nocturna

Alban Berg

Concierto para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Edvard Grieg

Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen piano a cuatro manos

François Couperin

Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor

Ensamble Rebel

Louis Spohr

Seis canciones alemanas para voz, clarinete y piano

Helen Donath, soprano

Dieter Klöcker, clarinete

Klaus Donath, piano

Malcolm Arnold

Obertura “Peterloo”, op.97

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Malcolm Arnold

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para sobre temas de “Roberto el diablo”, de Meyerbeer

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Benedetto Marcello

Introducción, aria y presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

23:00

Industria Nacional

Luis Naón (1961)

Tango del desamparo (1987)

Grupo Encuentros / Alicia Terzián

Carlos Guastavino

El patio (transcripción para dúo de guitarras de Jorge Martínez Zárate)

Jorge Martínez Zárate

Introducción y Allegro

Carlos López Buchardo

Canción del carretero (transcripción para dúo de guitarras de Jorge Martínez Zárate)

Dúo D’Adamo-Bulgarelli

Francisco Alonso

“Dragones del rey”, “Dúo de Castañuela y Godoy” y “La capa del chispero”, de la zarzuela La Castañuela

Rogelio Baldrich, tenor

Antonia Muñoz, soprano

Coro y Orquesta / Maestro Acevedo

Carlos Cutaia (1941)

Tres piezas para violín, clarinete, piano y contrabajo (1996)

Javier Casalla, violín

Siegfried Hiltmann, clarinete

Carlos Cutaia, piano

Ezequiel Cutaia, contrabajo

Robert Kajanus

Rapsodia finesa Nº1

Orquesta Estudiantil de Buenos Aires / Guillermo Zalcman

Grabado en vivo en el Club de Pescadores de Buenos Aires el 20 de mayo del año 2011