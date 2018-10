Programación Sábado 6 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Echoes of Swing

Blue & naughty

The blue medicine

Blue pepper

Tedeschi Trucks Band

Let me get by

Hear me

Laugh about it

Subjam

Pointerslang

Thank you next week

Dave Pike

Little girl blue

Tendin’ to business

Nancy Wilson

The things we did last summer

Born to be blue

The nearness of you

Let’s live again

01.00

07.00

Momentos Musicales

Luigi Boccherini

Concierto para fortepiano y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor

Eckart Sellheim, fortepiano

Collegium Aureum

Felix Mendelssohn

Obertura Sueño de una noche de verano en Mi mayor, op.21

Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Glenn Gould, piano

Franz von Suppé

Dos oberturas:

-El suplicio de Tántalo

-Los ladrones felices

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar Ça Ira, de Roger Waters, tal como se representó en Londres en el 2005. El elenco estuvo encabezado por Bryn Terfel, Helen Russill, PaulGroves y Ying Huang, en tanto que la dirección estuvo a cargo de Rick Wentworth.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Tylman Susato

Danzas de la colección Danserye

Collegium Musicum de Gotenburgo / Svend Berger

Wolfgang Amadeus Mozart

Fragmentos de la música de ballet de la ópera Idomeneo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Douglas Boyd

Grabado en vivo en el Centro de la Música de Helsinki el 12 de noviembre de 2014

György Ligeti

Balada y Danza basadas en canciones folklóricas rumanas, para dos violines

Patricia Kopachinskaya y Peter Rosenberg, violines

Grabado en vivo en la Sala Beethoven de Bonn el 23 de septiembre de 2013

Oskar Nebdal

“Vals triste”, del ballet Juan el perezoso

“Mazurca” de la opereta Sangre polaca

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Gaspar Cassadó

Preámbulo y Siciliana

Andrés Segovia, guitarra

Edward German

“Country Dance”, “Danza pastoral” y “Danza de los juerguistas”, de la ópera Nell Gwyn

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper