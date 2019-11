Programación Sábado 9 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Rollins

If ever would I leave you

Torsten Goods

Outta here

They can’t take that away from me

When loves come to town

Adriano Campagnani

Komodo

Bossa

Buddy Montgomery

Since I fell for you – The man I love

Who cares

Kimiko Kasai

Satin doll

I fall in love too easily

There’ll never be another you

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Edvard Grieg

Obertura “En otoño”, op.11

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Gioachino Rossini

Dos arias de la ópera “La cenicienta”:

–“Sì, ritrovarla io giuro”

-“Nacqui all’affanno e al pianto”

Juan Diego Florez, tenor

Vivica Genoux, soprano

Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

Louis Spohr

Finale de la Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

George Frideric Handel

Sinfonía del oratorio “Saúl”

The English Concert / Trevor Pinnock

Modest Mussorgsky

-Costurera

-Primer castigo

Viktoria Postnikova, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

Te invitamos a escuchar La mujer sin sombra, de Richard Strauss. El elenco está encabezado por las sopranos Camilla Nylund, Nina Stemme y Evelyn Herlitzius, el bajo-barítono Wolfgang Koch y el tenor Stephen Gould. Christian Thielemann dirige al Coro y a la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Paul Hindemith

Suite de danzas francesas de los ‘Livres de danceries’, para pequeña orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Michael Sanderling

Grabado en vivo el 7 de junio de este año

Frédéric Chopin

Mazurcas, op.33

Arthur Rubinstein, piano

John Philip Sousa

Música de ballet de la opereta El elegido de la novia

Orquesta Sinfónica Razumovsky / Keith Brion

Antonio Lauro

Merengue y Cueca chilena

Víctor Villadangos, guitarra