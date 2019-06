Programación Sábado 8 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Steve Davis

Can’t complain

Think on me

Paul Jost

Blackbird

No Moe

The touch of your lips

Dominic Miller

Bicycle

Saint Vincent

Alan Broadbent Trio

Crazeology

317 East 32nd street

Catherine Russell

Alone together

You can’t pull the wool over my eyes

You turned the tables on me

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Amilcare Ponchieli

Danza de las horas, de la ópera “La Gioconda”

Orquesta Filarmónica de Budapest / Andras Korodi

Joseph Haydn

Allegro moderato del Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6

Riccardo Minasi, violín

Maxim Emelyanychev, clave

Il Pomo D’Oro / Maxim Emelyanychev

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor”

Coro Nacional de la Ópera de Sofía

Orquesta Nacional de la Ópera de Sofía / Boris Hinchev

Alberto Ginastera

Impetuosamente, segundo movimiento de la Pampeana Nº3, op.24

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

Jean Baptiste Lully

Suite “El burgués gentilhombre”

Le Concert des Nations / Jordi Savall

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera

Te invitamos a escuchar La Calisto, de Francesco Cavalli, en un registro tomado en marzo de este año en el Teatro Real de Madrid. El elenco estuvo encabezado por Louise Alder, Karina Gauvin, Monica Bacelli, Dominique Visse, Luca Tittoto. Ivor Bolton estuvo al frente de la Orquesta Barroca de Sevilla.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Johann Nepomuk Hummel

Suite del ballet El castillo mágico

London Mozart Players / Howard Shelley

Frédéricd Chopin

Mazurcas, op.30

Arthur Rubinstein, piano

Johann Nepomuk Hummel

Suite del ballet El castillo mágico

London Mozart Players / Howard Shelley