Programación Sábado 7 de Noviembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Los Angeles Jazz Quartet

Getting around

Into the dark

Magalí Fernandez

Don’t get scared

I wish you love

My shining hour

Colman Brothers

Mr DG

She who dares

Toots Thielemans y Kenny Werner

Windows (Chick.Corea)

Dolphin dance (Herbie Hancock)

Shirley Horn

Forget me

Yesterday

Take love easy

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

John Danyel

Tiempo, cruel tiempo

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La Folia” (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Jaap Schröder y Jacques Holtman, violines

Anner Bylsma, chelo

Gustav Leonhardt, clave

07.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Primer movimiento (“Vivace”) de la Sinfonía Nº87 en La mayor, Hob.I:87

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

Antonin Dvorák

Selección de las Piezas románticas para violín y piano, op.75

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Léo Délibes

Suite del ballet Sylvia

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en La Mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº11

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Carl Michael Ziehrer

Niños del carnaval, vals op.382

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)