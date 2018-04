Programación Sábado 7 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Arnett Cobb

Flying home

Party time

Billy Porter

Everything’s coming up roses

I am changing

But the world goes ‘round

James Taylor Quartet

Cleo’s mood

Don’t mess with Mr.T

Money

J.J.Johnson

You’re mine you

Pennies from heaven

Portrait of Jennie

Betty Carter

By the bend of the river

Babe’s blues

You’re getting to be a habit with me

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Ernesto Nazareth (compositor brasileño, 1863-1934)

Dos valses: Julieta

Corazón que siente

Polly Ferman, piano

Jaromír Weinberger

Polca y fuga de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

Ferdinando Carulli (compositor italiano, 1770-1841)

Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoya, guitarra

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

13.15

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Este sábado compartimos Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, protagonizada por la soprano Peretyatko-Mariotti (Lucia); el tenor Vittorio Grigolo (Edgardo); y el barítono Massimo Cavalletti (Enrico). Roberto Abbado dirige al Coro y a la Orquersta del Metropolitan.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Valerius Otto (1579-1612)

Selección de danzas de la colección Nuevas pavanas, gallardas, entradas y correntes en estilo inglés y francés.

Musica Bohemica / Jaroslav Krček

Gaetano Donizetti

Música de ballet de la ópera Los mártires

Orquesta Philharmonia / Antonio de Almeida

Ernest Bloch

Danza sagrada

“Diálogo y danza del peso pesado y el enano”, de Cuatro piezas de circo

Eduardo Alonso-Crespo (1956)

Sinfonía N°2, op.23

Orquesta Sinfónica de Salta / Eduardo Alonso Crespo