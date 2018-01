Programación Sábado 6 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Repetición del concierto que el 19 de abril del año pasado, ofreció en el auditorio de la radio, el CARLOS MICHELINI QUINTET, el ensamble liderado por el saxofonista CARLOS MICHELINI, y que completan el trompetista Sebastian Greschuk, Miguel Marengo en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Fernando Martinez en batería, en lo que fue la apertura de la Quinta Temporada del ciclo Jazz en la 96.7

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Música de verano

Christoph Willibald Gluck

“Danza de los espíritus bienaventurados” de la ópera Orfeo y Eurídice

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

09.00

Joseph Haydn

Sonata para piano en Sol mayor, Hob.16, Nº40

Alfred Brendel, piano

Benny Goodman

Don’t be that way / Stompin’ at the Savoy

Eddie De Lange

Moonglow

George y Ira Gershwin

Lady be good

Julian Bliss, clarinete, y su septeto

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

10.00

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

11.00

Antonín Dvořák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mørk, chelo

Håkon Austbø, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Orquesta de Cámara de Inglaterra

12.00

Nicola Porpora (1686 – 1768)

Salve Regina en Fa mayor

Sonia Prina, contralto

Accademia Bizantina / Ottavio Dantone

Frank Bridge (1879 – 1941)

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72

Albert Guinovart, piano

13.00

Franz Danzi (1763-1826)

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

Henryk Wieniawski (1835 – 1880)

Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en do menor, “Sanguínea y melancólica”

Cuarteto Purcell

14.00

Sin palabras

John Baston

Concierto para Flauta dulce soprano

Andres Spieller, flauta dulce

Camerata Bariloche / Elias Kayat

Horacio Lopez de la Rosa

Himno a San Juan Bautista

Cuarteto Pessina

Karl Goldmark

Sakuntala, obertura, op.13

Royal Philarmonic / Yondani Butt

14.45

Transmisión en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

17.00

Música de verano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, K.199

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

18.00

Mili Balakirev

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1

Malcolm Binns, piano

The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Michael Nyman (Compositor inglés nacido en 1944)

Cuarteto Nº2

Cuarteto Balanescu

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

19.00

Carlos Guastavino

“El sampedrino”, “Severa Villafañe”, “Pueblito mi pueblo” y “La siempre viva”

Graciela Oddone, soprano

Carlos Groisman, guitarra

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Ernst Mielck (Compositor finés, 1877 – 1899)

Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8

John Storgårds, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Michel Richard Delalande

Segunda fantasía o Capricho que el rey solicitaba a menudo

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

20.00

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

John O’Conor, piano

Manuel Ponce

Concierto del Sur

Rafael Jiménez, guitarra

Camerata de Coahuila / Ramón Shade

Claude Gervaise (Compositor francés, 1525 – 1583)

Danzas del Renacimiento francés

Cuarteto Mandel

Giuseppe Verdi

“La vita è inferno all`infelice” de la ópera La forza del destino

Lando Bartolini, tenor

Orquesta Filarmónica de Budapest / Tamás Pál

21.00

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

22.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº18 en Mi mayor, op.17, Nº1, Hob.III:25

Cuarteto Tátrai

Knudåge Riisager (Compositor danés, 1897 – 1974)

T-DOXC

Orquesta Sinfónica de Aarhus / Bo Holten

Johannes Schenck

Fantasía para flauta, viola da gamba y clave Nº1 en la menor

Ricardo Kanji, flauta

Richte van der Meer, viola da gamba

Jacques Ogg, clave

Jean Sibelius

Selección de canciones

Jorma Hynninen, barítono

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula

23:00

Música para bailar

Thoineau Arbeau

Selección de danzas del tratado Orchesograhie

Ensamble de Instrumentos Antiguos / Claude Flagel

Joaquín Rodrigo

Zarabanda lejana

Orquesta Sinfónica de Madrid / Antóni Ros Marbá

Robert Schumann

El baile de los niños, op.130, para piano a cuatro manos

Hector Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

Louis Andriessen

Tap Dance

Dominique Vleeshouwers, percusión

Ensambles Asko/Schönberg / Reinbert de Leeuw

Grabado en vivo en la sala Philharmonie de Colonia el 15 de junio de 2015

Jacques Offenbach

“Galop” de la opereta Genoveva de Brabante

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel