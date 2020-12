Programación Sábado 5 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

The Flying Horse Big Band

Good news

The serpent’s tooth

Norah Jones

Flame twin

Hurts to be alone

Say no more

Cory Wong

Click bait

The pinky harp

Stan Getz y Kenny Barron

First song

Nancy Wilson

The best is yet to come

I wish you love

You’ve changed

You’d be so nice to come home to

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit

Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Wilhelm Kaiser-Lindemann

Los 12 en bossa-nova

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

William Byrd

In Angel´s Leed

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich

07.00

Momentos Musicales

Giuseppe Verdi

“Gloria all’Egitto”, de la ópera “Aída”

Coro del Teatro alla Scala

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Albertus Groneman

Concierto para flauta solista, dos flautas, viola y bajo continuo en Sol mayor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Franz Liszt

Marcha festiva para el centenario de Goethe

Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento (Allegro con spirito) de la Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Edvard Grieg

La mañana, de Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Richard Kraus

Frédéric Chopin

– Vals para piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.18 “Gran vals brillante”

– Vals para piano Nº5 en La bemol mayor, op.42

Géza Anda, piano

Daniel Auber

Obertura de la ópera “Fra Diavolo”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)