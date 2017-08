Programación Sábado 5 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Roy Hargrove

I’m not so sure

Rouge

Strasbourg / St.Denis

Judith Owen

Cool life (con Ian Shaw)

Cry me a river

Michel Camilo Big Band

Just kiddin’

Not yet

Georges Barnes y Bucky Pizzarelli

Slow street

Rose room

Honeysuckle rose

Karin Krog y Dexter Gordon

Blue monk

Shiny stockings

Blues eyes

01.00

Tiempos Modernos

Giuseppe Verdi

Acto tercero de la ópera Don Carlo

Ferruccio Furlaneto y Ain Anger, bajos

Plácido Domingo, barítono

Ramón Vargas, tenor

Elena Zhidkova, mezzosoprano

Krassimira Stoyanova, soprano

Coro y orquesta de la ópera de Viena / Myung Whun Chung

Ópera de Viena 21 de junio de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Johannes Brahms

Obertura trágica en re menor, op. 81

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Aram Jachaturián

Toccata para piano

Yuri Bukof, piano

William Cornysh (compositor inglés 1465-1523)

My love she mourn’th

Ensamble Pro Cantione Antiqua de Londres

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

George Gershwin

Un americano en París (versión original para dos pianos)

Katia & Marielle Labècque, piano

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, K.137

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Wilhelm Kempff, piano

Astor Piazzolla

Cinco piezas para guitarra

Víctor Villadangos, guitarra

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº4 en Re mayor, BWV 1069

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Rachmaninov

Preludio para piano en si menor, op.32, Nº10

Vladimir Ashkenazy, piano

Benjamin Britten

“Guía orquestal para la juventud. op.34”, Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell.

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

07.00

En clave clásica (Sebastián Masci)

08.00

Algo más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán y Boris)

14.00

Una tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juego de cartas (Sandra de la Fuente y Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de Sábado por la noche (Nicolás Pichersky)

23:00

Música para bailar

Franz Léhar

“Meine Lippen sie küssen so heiss”, del acto cuarto de la opereta Giuditta

Edda Moser, soprano

Coro de Conciertos de Munich

Orquesta de la Radio de Munich / Willi Boskovsky

Howard Blake (1938)

Danzas de jazz, para violín y piano

Madeleine Mitchell, violín

Howard Blake, piano

Marin Marais

Sarabanda, de la Suite en sol menor del Quinto libro de piezas para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Tom Koopman, clave

Hopkinson Smith, tiorba

Kalevi Aho

Danzas sinfónicas. Homenaje a Uno Klami

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo (vénske) Vänskä