Programación Sábado 4 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Stitt

Norman’s blues

Alone together

I know that you know

Dr.John

I’ve got the world on a string (a dúo con Bonnie Raitt)

Gut bucket blues (con el trompetista Nicholas Payton)

What a wonderful world (junto a los Blind Boys of Alabama)

Brian Blade & The Fellowship Band

Ark La Tex

Art Tatum

Embraceable you

Sophisticated lady

Blue Lou

Nina Simone

Mood Indigo

He needs me

Love me or leave me

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Momentos Musicales

Jacques Offenbach

-Obertura de la ópera Vert-Vert

-Barcarola del ballet Gaité Parisienne

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299

Karlheinz Zoller, flauta

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta Filarmónica de Berlín / Ernst Märzendorfer

Alberto Ginastera

-Tres danzas argentinas, op.2

-Malambo

Luis Ascot, piano

08.00

Algo Más (Pablo Mendelevich)

10.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

12.00

Ruta Nacional (Margarita Zelarayán & Boris)

14.00

En directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York

Te invitamos a escuchar Aida, de Verdi, en una grabación de octubre del año pasado. El elenco estuvo encabezado por la sopranoAnna Netrebko (Aida), la mezzosoprano Anita Rachvelishvili (Amneris), el tenor Aleksandrs Antonenko (Radamès) y el barítono Quinn Kelsey (Amonasro). Nicola Luisotti estuvo al frente del Coro y de la Orquesta del Metropolitan Opera.

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Música para bailar

Nicolai Rimsky-Korsakov

Obertura La gran pascua rusa, op.36

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Járvi

Leo Brouwer

Elogio de la danza

Pepe Romero, guitarra

Jehan Alain

Dos danzas a Agni Yavishta

Eric Lebrun, órgano

Zoltán Kodály

Doce danzas infantiles

Jenö Jandó, piano

Henri Rabaud

Danzas de la ópera Marouf (1914)

Orquesta de Minnesota / Eiji Oue