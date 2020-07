Programación Sábado 4 de Julio

00.00

Después del Concierto

01.00

Con bombos y platillos (Marina Calzado Linage)

02.00

La Trasnoche de La 96.7



Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica Académica de la Filarmónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Joseph Haydn

Tres canciones: Canción del marinero, Canción pastoral y Fidelidad

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jacques Ibert

Sinfonía concertante para oboe y orquesta de cuerdas

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Johann Sebastian Bach

Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Isaac Albéniz

Granada, Cataluña y Castilla, de la Suite española para piano Nº1, op.47 (transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

07.00

Momentos Musicales

Franz von Suppé

Obertura de la opereta “Caballería ligera”

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Frédéric Chopin

Estudios para piano Nº1, 5, 7 y 8 del op.10

Maurizio Pollini, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Otelo”

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Thomas Arne

Obertura Nº4 en Fa mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)